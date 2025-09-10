เปิดแล้ว ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัลเวสต์เกต สาขาแรกนนทบุรี แลนด์มาร์กใหม่กรุงเทพโซนตะวันตก
วันที่ 10 กันยายน นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)หรือCPN เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนาได้ร่วมกับบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดตัว “ดอง ดอง ดองกิ เซ็นทรัลเวสต์เกต” ซุปเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติญี่ปุ่นสาขาใหม่ล่าสุด โดยได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นสาขาที่ 8 ในประเทศไทย และสาขาแรกของจังหวัดนนทบุรี ด้วยขนาดพื้นที่ 1,100 ตารางเมตร ถือเป็นแม็กเน็ตใหม่ล่าสุดเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครัน ตอบรับดีมานด์และกำลังซื้อขนาดใหญ่ของทำเลศักยภาพฝั่งกรุงเทพฯตะวันตก ของเซ็นทรัลเวสต์เกต ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกว่า 15 ล้านคน
“การเปิดตัวครั้งนี้ยังตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ PPIH Group ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ แบรนด์ ดอง ดอง ดองกิ ในฐานะ Japan Specialty Store ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์อร่อย น่ารัก สนุกสนาน ซึ่งบรรยากาศวันแรกของการเปิดตัวได้รับการตอบรับจากลูกค้าอย่างคึกคักที่แห่มาเลือกซื้อสินค้าตั้งแต่ช่วงเช้า ทำให้ศูนย์การค้าแน่นขนัดตลอดทั้งวัน สะท้อนการเป็นแลนด์มาร์กของฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันตกที่สะท้อนศักยภาพทำเลและพลังการจับจ่ายของผู้บริโภคในย่านนี้ได้อย่างชัดเจน”นายอิศเรศกล่าว
นายอิศเรศกล่าวว่า สำหรับพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 โซนหลักคือ โซนอาหารสด โซนอาหารแห้ง และโซนของใช้ในชีวิตประจำวัน โดยไฮไลต์ มีโซน Self-Pick Sushi & Cake ให้เลือกหยิบซูชินิกิริสดใหม่และเค้กญี่ปุ่นหลากหลายได้เองทุกสุดสัปดาห์ ,เมนูฟิวชันไทย-ญี่ปุ่น ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนไทย เช่น ชุดหมูกระทะ และ ข้าวกะเพราเนื้อปลาไหลญี่ปุ่น ,มีครบทุกไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นในที่เดียว ตั้งแต่สินค้าคาแรกเตอร์อนิเมะ เครื่องเขียน เครื่องสำอาง ไปจนถึงสินค้าเบ็ดเตล็ด และตู้แคปซูลทอยกว่า 50 เครื่องส่งตรงจากญี่ปุ่น