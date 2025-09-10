จากที่ตั้งห้างดังในตำนาน สู่ โรงแรมหรู แกรนด์ เซนเตอร์พอยต์ เพรสทีจ เปิดธ.ค.นี้
หลังศูนย์การค้า “เดอะ เพนนินซูล่า พลาซ่า” ย่านราขดำริ อายุกว่า 3 ทศวรรษ ถูกรื้อทิ้ง ปิดตำนานไปเมื่อปี 2565
ล่าสุดพื้นที่ดังกล่าวมีเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ถูกแทนที่ด้วยโรงแรม “แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ” มูลค่า 4,500 ล้านบาท สูง 45 ชั้น มีห้องพักจำนวน 509 ห้อง เป็นโรงแรมระดับลักชัวรี่
โดยมีบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ในเครือบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้สิทธิการพัฒนาที่ดินระยะเวลา 30 ปี จากสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย ขณะอยู่ระหว่างนับถอยหลังเปิดในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 นี้
“กิตติ วรบรรพต” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราเข้าพักโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ในกรุงเทพฯและพัทยา เฉลี่ยอยู่ที่ 80-90% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งเอเชีย จีน ยุโรป ตะวันออกกลาง รวมถึงคนไทย ส่งผลให้โดยรวมไตรมาส 3 ปีนี้ดีกว่าไตรมาส 2 อย่างชัดเจน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจะเป็นกลุ่มเอฟไอทีหรือมาท่องเที่ยวเองและมีกำลังซื้อ ไม่เป็นกรุ๊ปทัวร์เหมือนที่ผ่านมา
”ขณะนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจองห้องสำหรับท่องเที่ยวช่วงเดือนธันวาคมนี้เข้ามาแล้ว 60-70% ที่แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ลุมพินีและแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ทำให้เราเลื่อนเปิดแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เร็วขึ้นเป็นเดือนธันวาคมนี้ จากเดิมมีแผนเปิดไตรมาส1/2569 ค่าห้องตั้งแต่ 8,000-10,000 บาทเศษเมื่อรวมกับเซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ซึ่งอยู่ใกล้กัน ทำให้มีห้องพักรวมกว่า 1,000 ห้อง” กิตติกล่าว