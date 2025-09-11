สิริพงศ์ พร้อมคิกออฟ คนละครึ่ง หลังรัฐบาลอนุทิน แถลงนโยบาย 2 สัปดาห์

สิริพงศ์ ยัน พร้อมคิกออฟ โครงการคนละครึ่ง หลังรัฐบาลอนุทิน แถลงนโยบาย 2 สัปดาห์ เล็งใช้งบมากกว่า 2.5 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรค ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย ถึงความชัดเจนการดำเนินโครงการคนละครึ่ง ว่าขณะนี้ว่าที่ รมว.คลัง กำลังเก็บข้อมูลและทำการบ้านอย่างหนัก
พร้อมกับกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ามีงบ เบื้องต้นจะใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2568 จำนวน 2.5 หมื่นล้าน ซึ่งหาก ครม.ใหม่เข้ามาทัน ก็สามารถนำงบส่วนนี้มาใช้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องดูจากการแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลต่อโครงการนี้ด้วย แต่ถึงอย่างไรขณะนี้ นายกฯ ก็อยากจะทำมากกว่านี้วงเงิน 2.5 หมื่นล้าน
ทั้งนี้ เชื่อว่าไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลัง ครม.เริ่มทำงาน ก็คาดว่าจะดำเนินโครงการได้
ส่วนกลุ่มที่จะได้สิทธิ รอบก่อนเริ่ม 18 ปี หรือกลุ่มเปราะบาง แต่รอบนี้อาจจะขยายไปยังกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ส่วนการได้สิทธิ์ 60 : 40 เพียงยื่นภาษีที่กลุ่มนี้มี 11 ล้านคน ก็จะได้สิทธิเช่นกัน
ส่วนมาตรการจูงใจกลุ่มร้านค้าที่อยากร่วมโครงการ แต่กังวลเรื่องภาษี นายสิริพงศ์ย้ำว่า ถ้าขายดียังไงก็ต้องเสียภาษี เพราะเป็นหน้าที่ แต่จะไม่มีการคิดภาษีย้อนหลัง แต่ส่วนตัวเชื่อว่าตราบใดที่ผู้ค้าขายของได้เขาก็จะยอมเสีย แต่ไม่อยากถูกเช็กบิลย้อนหลัง
ส่วนประเภทสินค้าต้องห้ามที่จะใช้ในโครงการ นายสิริพงศ์ระบุว่า ขณะนี้ทีมงานกำลังพิจารณาอยู่ แต่ยอมรับว่าน่าจะเป็นประเภทสินค้าและบริการเดิมๆ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์