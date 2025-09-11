เปิดชื่อ 3 แคนดิเดต เข้ารอบชิงเก้าอี้เอ็มดี AOT นัดโชว์วิสัยทัศน์ 15 ก.ย.นี้

เปิดชื่อ 3 แคนดิเดต 2 คนใน 1 คนนอกเข้ารอบชิงเก้าอี้เอ็มดี AOT นัดโชว์วิสัยทัศน์ 15 ก.ย. นี้
เมื่อวันที่ 11 กันยายน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ AOT ระหว่างวันที่ 4-26 สิงหาคม 2568 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT ซึ่งมี พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข เป็นประธานได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในขั้นต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ AOT จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย
2.นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์
3.นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา
โดยผู้สมัครที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2568 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ AOT ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ AOT และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการสรรหาฯ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณา ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกจะเสนอต่อคณะกรรมการ AOT เพื่อพิจารณาต่อไป
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ตัวเต็งหลักที่หลายฝ่ายจับตามอง คือ น.ส.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ที่ปัจจุบันควบดำรงตำแหน่ง รักษาการ ผู้อำนวยการใหญ่ AOT และ นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานยุทธศาสตร์) AOT ที่มีประสบการณ์การทำงานใน AOT ทั้งคู่ อย่างไรก็ตาม การคัดเลือกช่วงรอบสัมภาษณ์แสดงวิสัยทัศน์ หนึ่งผู้บริหารคนนอก 1 เดียว ที่พร้อมลงสนามชิงเก้าอี้ครั้งนี้เช่นกัน คือ นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.)
อย่างไรก็ตาม ภารกิจสำคัญ ที่รอเอ็มดีคนใหม่ จะมีทั้งการแก้ไขสัญญาดิวตี้ฟรี คิงเพาเวอร์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและ ทอท. สามารถเดินไปด้วยกันได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจ้างมหาวิทยาลัยชั้นนำมาเป็นที่ปรึกษา ในการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา และ รวมทั้ง แผนสานต่อการลงทุนขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยาน อาทิ การลงทุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท และอาคารด้านทิศใต้ของสุวรรณภูมิ (South Terminal) มูลค่า 1.7 แสนล้านบาท