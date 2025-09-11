สมาคมผู้ค้างง กกร.เอาตัวเลขส่งออกทองไปกัมพูชาจากไหน ชี้ขายออกเท่าไหร่ นำเข้าเท่านั้น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ออกมาระบุว่ามีการส่งออกทองคำไทยไปประเทศกัมพูชาจำนวนมากว่า ขณะนี้กำลังตรวจเช็กตัวเลขการส่งออกอย่างเป็นทางการกับกรมศุลกากร ซึ่งสมาคมฯ ยังงงๆ ว่าตัวเลขที่กกร.ระบุนั้นมาจากไหน ถ้าเป็นตัวเลขทางการต้องมาจากกรมศุลกากร แต่ถ้าไม่เป็นทางการต้องดูว่ามาจากช่องทางไหน เช่น ช่องทางธรรมชาติหรือด่านชายแดน แต่ที่ผ่านมาไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน
นอกจากนี้การส่งออกทองคำส่วนใหญ่จะส่งไปยัง ประเทศฮ่องกง และประเทศสิงค์โปร์ เป็นหลัก ไม่มีทางประเทศเพื่อนบ้าน และที่ผ่านมาเราขายออกไปเท่าไหร่ก็จะนำเข้ามาในจำนวนปริมาณที่เท่ากัน
“เราก็ยังสับสนตัวเลขมาจากไหน และเท่าที่ทราบเป็นตัวเลขเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ขณะที่ราคาทองปรับขึ้นสูงๆ และค่าเงินบาทแข็งค่า เป็นในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้คงต้องดูตัวเลขที่เป็นทางการจากกรมศุลกากร ซึ่งสมาคมกำลังตรวจเช็คที่มา” นายจิตติกล่าว
นายจิตติ กล่าวว่า สำหรับราคาทองวันนี้ ณ เวลา 11.40 น. มีปรับขึ้น-ลง 4 ครั้ง โดยปรับลดลง 250 บาท โดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 54,550 บาท ขายออกบาทละ 54,650 บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 53,454.16 บาท ขายออกบาทละ 55,450 บาท
ทั้งนี้ ในระยะสั้นราคาทองคำจะยังคงผันผวน แต่ในระยะยาวคาดการณ์ยังคงขาขึ้น จากปัจจัยแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาลง จากการที่เฟดมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอึกในวันที่ 19 กันยายนนึ้