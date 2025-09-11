DECAAR by SCG จับมือแสนสิริ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยแปลงขยะจากไซต์งานเป็นวัสดุตกแต่งดีไซน์สวยและรักษ์โลก ใช้งานได้จริง
DECAAR by SCG (เดการ์ บาย เอสซีจี) แบรนด์ผู้นำแห่งนวัตกรรมวัสดุตกแต่งภายนอกครบวงจรจากธุรกิจเอสซีจี สมาร์ทลีฟวิ่ง จับมือ แสนสิริ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทย เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ภายใต้คำมั่นสัญญา “Greenovation for Better Living” มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการหลอมรวมวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นลดปริมาณขยะ และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่เป้าหมาย Net Zero ผสานระหว่างแนวคิด “Turn Waste to Value” เปลี่ยนขยะให้มีค่าของ DECAAR by SCG และ #WastetoWORTH แยกขยะให้เกิดประโยชน์ของแสนสิริ รวบรวมเศษกระเบื้องหลังคาเหลือใช้จากการก่อสร้างโครงการของแสนสิริ และเศษแก้วที่รวบรวมจากชุมชน เข้าสู่กระบวนการ Upcycling ให้กลายเป็นวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ภายนอกอย่างกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นที่มีคุณภาพเทียบเท่าวัสดุดั้งเดิมทั้งดีไซน์สวยและรักษ์โลกไปในตัว ร่วมกับการใช้ผนังตกแต่งฟาซาดที่ได้รับรอง Green Label นำร่องใช้งานที่โครงการของแสนสิริ ”เดมี พระราม 9 – เหม่งจ๋าย” และ “นาราสิริ บรมราชชนนี”
DECAAR by SCG ได้พัฒนา “กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น เอสซีจี รุ่น Ventola Glimmer สี Urban Grey” เป็น Exclusive Series โดยเฉพาะให้กับแสนสิริ เพื่อนำมาใช้แทนหินคอบเบิลสโตน โดยการออกแบบกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น Ventola Glimmerให้มีคุณสมบัติได้มาตรฐาน เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจคุณสมบัติของ Waste ไปจนถึงการคัดแยกและเตรียมวัตถุดิบออกแบบส่วนผสมที่แม่นยำ จนถึงการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสูงสุด โดยได้นำเทคนิค “Shot BlastTechnology” พ่นเปิดผิวหน้ากระเบื้องเพื่อโชว์ความงามของเม็ดหินแท้ที่ซ่อนอยู่ภายใน พร้อมดีไซน์ในโทนสีโมเดิร์นที่เรียบและเท่ โดยใช้วัสดุ Waste รีไซเคิลเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของวัสดุทั้งหมด มีความหนา 3.5 ซม. รับแรงดัดได้ 3-5 MPa ตามมาตรฐานมอก. ไม่ลื่น (R11) สามารถใช้ตกแต่งพื้นภายนอก ทั้งตกแต่งสวน พื้นที่รอบบ้าน หรือลานจอดรถ โดยได้รับการรับรอง CFP มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 25.4 kg/sq.m. อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุนำร่องของที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้างประเภทวัสดุปูพื้นและบุผนังเป็นรายแรกของประเทศไทย
DECAAR by SCG ส่งต่อแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรเพื่อโลกที่ยั่งยืน พร้อมสร้าง Ecosystem เชื่อมพลังของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน ไม่เฉพาะในภาคอสังหาฯ ที่มีพันธมิตรอย่างแสนสิริ แต่ยังสร้าง Green Collaborative Innovation จับมือแบรนด์ชั้นนำจากอุตสาหกรรมต่างๆ นำ waste มาแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ Exclusive Collection ที่ใช้งานได้จริง
ไม่เพียงเท่านั้น DECAAR by SCG ไม่หยุดอยู่เพียงแค่การ Turn Waste to Value แต่ยังมองไปถึงการสร้างคุณสมบัติใหม่ๆ (Feature) ที่ช่วยสร้างความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) และมีความปลอดภัย ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วยวัสดุที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอน ขับเคลื่อนสังคมสู่ Net Zero ด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน