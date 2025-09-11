ไทยทำคะแนนความปลอดภัย สูง 91.35% จาก ICAO ยกระดับความปลอดภัยการบิน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้รับการตรวจสอบด้านมาตรฐานการกำกับดูแลความปลอดภัยการบิน หรือ USOAP (Universal Safety Oversight Audit Programme) จากองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 8 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดย ICAO ได้ตรวจสอบทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมายการบิน, องค์กรกำกับดูแล, การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่, การปฏิบัติการบิน, ความสมควรเดินอากาศ, การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์, การบริการการเดินอากาศ และสนามบินและเครื่องช่วยการเดินอากาศ
พล.อ.อ.มนัท กล่าวว่า ผลการตรวจสอบครั้งนี้ ประเทศไทยทำคะแนนเฉลี่ยสูงถึง 91.35% (เฉพาะด้านที่ กพท. กำกับดูแล ได้แก่ กฎหมาย องค์กรกำกับดูแล การปฏิบัติการบิน ความสมควรเดินอากาศ การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ การบริการการเดินอากาศ และสนามบิน) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ประมาณ 70.50% โดยคะแนนเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนในปี 2562 ซึ่งไทยทำได้ประมาณ 61.60% คะแนนดังกล่าว สะท้อนถึงการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน สายการบิน และผู้ให้บริการด้านการบิน ทำให้ประเทศไทยสามารถทำคะแนนได้สูงอย่างน่าพอใจ
อย่างไรก็ดี การก้าวสู่ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นพัฒนาการสำคัญ หากย้อนกลับไปในปี 2558 ประเทศไทยเคยถูก ICAO ตรวจพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ (SSC) ถึง 33 ข้อ ส่งผลให้ถูกติด “ธงแดง”และมีคะแนน EI เพียง 33.53% แต่หลังจากการปฏิรูปองค์กรและการจัดตั้ง กพท. ประเทศไทยสามารถเร่งแก้ไขข้อบกพร่องจนสามารถปลดธงแดงได้ในปี 2560 และพัฒนาคะแนนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
พล.อ.อ.มนัท กล่าวว่า ไทยได้รับคะแนนเต็ม 100% ใน 2 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านกฎหมายการบิน และด้านโครงสร้างองค์กรกำกับดูแล ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้มาตรฐานของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ขณะที่ด้านอื่น ๆ ก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ที่เคยได้เพียง 40 คะแนน ล่าสุดขยับขึ้นกว่า 60 คะแนน
พล.อ.อ.มนัท กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนนี้ยังไม่เป็นทางการ ต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจาก ICAO ภายในระยะเวลา 45 วัน เพื่อนำผลสอบเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ ก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปีนี้ คาดว่าประมาณเดือนธันวาคม 2568 จะมีการยืนยันผลขั้นสุดท้าย แต่ กพท. มั่นใจว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนอย่างมีนัยสำคัญ และเน้นย้ำว่า กพท. มีมาตรการเข้มงวดในการกำกับสายการบินทุกแห่ง หากพบว่าสายการบินใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย จะถูกแจ้งเตือนและหากยังไม่แก้ไขจะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยของประชาชน