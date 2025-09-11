ไทยไลอ้อนแอร์ เปิด 4 เส้นทางใหม่ ญี่ปุ่น–จีน พร้อม เพิ่มความถี่เส้นทางเดลี/อินชอน
นายอัศวิน ยังกีรติวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ พร้อมด้วย นางนันทพร โกมลสิทธิ์เวช ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ แถลงข่าว สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จะทำการขยายเส้นทางบินพร้อมเพิ่มความถี่ของ เที่ยวบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 1 ชั้น 4 สำนักงานสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ กรุงเทพมหานคร
นายอัศวิน เปิดเผยว่า สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ประกาศความพร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศในช่วงไตรมาส 4ปี 2568 ด้วยการเปิดให้บริการ 4 เส้นทางบินใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสใหม่ในการเชื่อมโยงการเดินทางจากประเทศไทยสู่เมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเอเชีย
โดยเตรียมเปิดให้บริการ 4 เส้นทางบินใหม่ ทั้งในญี่ปุ่นและจีน ดังนี้
ญี่ปุ่น 1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฮอกไกโด (แวะเกาสง) เริ่มให้บริการวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ความถี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์, พุธ และศุกร์)
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า (แวะไทเป) กลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ความถี่ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันอังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์ และอาทิตย์)
ส่วนในเส้นทางประเทศจีน 1.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉงชิ่ง เริ่มให้บริการวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ให้บริการบินตรงทุกวัน
2.กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เทียนจิน เริ่มให้บริการวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ความถี่ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ (วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และเสาร์)
นอกจากนี้ ไทยไลอ้อน แอร์ ยังมีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางยอดนิยม เช่น กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพื่อรองรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีเครื่องบิน 30 ลำ
นายอัศวิน กล่าวว่า อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสายการบิน คือ การได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดำเนินงานการบิน (IOSA: IATA Operational Safety Audit) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารและพันธมิตรทั่วโลกและ ในโอกาสนี้ได้เปิดตัวชุดยูนิฟอร์มใหม่ของเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น (Ground Staff) ที่มีความคล่องตัว และเป็นมืออาชีพ พร้อมให้บริการแก่ผู้โดยสารทุกคน ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่ม Lion Air Group จะเริ่มเปลี่ยนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2568 ครอบคลุมทุกสนามบินที่สายการบินฯ ให้บริการ