สมาคมอาหารอนาคตไทย ห่วง เงินบาทแข็งกระทบการแข่งขัน หวั่นสูญเสียคำสั่งซื้อ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน สมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย ออกแถลงการณ์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาทที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ซึ่ง ทางสมาคมระบุว่ามีผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกลุ่มอาหารอนาคตไทยทั้งในตลาดโลกและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการรายย่อย
ทางสมาคม ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปี 2568 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่า 7% ขณะที่สกุลเงินของประเทศคู่แข่งสำคัญ เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม และสิงคโปร์ มีแนวโน้มอ่อนค่าหรือเคลื่อนไหวต่างจากดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เกิดช่องว่างด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้ากลุ่มอาหารอนาคตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทั้งที่คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยไม่ได้เป็นรอง
ทางสมาคม ชี้ว่า อุตสาหกรรมอาหารอนาคตที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทั้งอาหารฟังก์ชัน อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารอินทรีย์ (ออร์แกนิก) และอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก โดยอุตสาหกรรมดังกล่าวแข่งขันกันด้วยต้นทุนและราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายตลาด หากเงินบาทแข็งขึ้น ผู้ซื้อจากต่างประเทศจะเลือกสินค้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า ทำให้ผู้ประกอบการไทยสูญเสียโอกาสขยายตลาด
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกร
จากผลกระทบดังกล่าว แถลงการณ์สรุป ผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเกษตรกร ไว้ 3 ข้อสำคัญ ได้แก่
1. ผู้ประกอบการและผูส่งออกเสี่ยงสูญเสียคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ เพราะไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ แม้สินค้าจะมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 2.เกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบภายในประเทศจะได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องปรับตัวลดลงตาม
3. การพัฒนากลุ่มอาหารอนาคตต้องอาศัยการลงทุนด้านวิจัยและเทคโนโลยี หากรายได้และผลตอบแทนลดลง นักลงทุนและผู้ประกอบการอาจชะลอหรือลดการลงทุน ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสินค้าในระยะยาว
ข้อเสนอหลักของสมาคม
ดังนั้น เพื่อบรรเทาผลกระทบ สมาคมเสนอให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินมาตรการดูแลค่าเงินบาทอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม โดยข้อเสนอหลักของสมาคมมีดังนี้
1. ดูแลเสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับศักยภาพจริงของเศรษฐกิจไทยและคู่แข่ง พร้อมตรวจสอบสาเหตุของการแข็งค่าที่เกิดขึ้น แต่ต้องดำเนินอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ถูกตีความว่าเป็นการบิดเบือนค่าเงิน (Currency Manipulation) ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
2.ออกมาตรการสนับสนุนการส่งออกอาหารอนาคต เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การเข้าถึงสินเชื่อ และกองทุนพิเศษสำหรับการลงทุนด้านวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
3.ส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร โดยเชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตอาหารอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้และลดความเปราะบางจากความผันผวนของค่าเงิน
4.เดินหน้าเจรจาการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดตลาดใหม่ และสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตของไทย เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมและขยายโอกาสทางการค้า
ทั้งนี้ ทาง สมาคม เตือนว่า หากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ทันท่วงที สถานการณ์ค่าเงินบาทแข็งตัวอาจทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบทางการแข่งขัน และพลาดโอกาสในการก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอาหารอนาคตในภูมิภาคได้ โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการทั้งเชิงนโยบายและเชิงการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบทันที