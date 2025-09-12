‘ศุภจี สุธรรมพันธุ์’ แจ้งลาออกจากบอร์ด SCGP มีผลวันนี้

‘ศุภจี สุธรรมพันธุ์’ แจ้งลาออกจากบอร์ด SCGP มีผล 12 ก.ย.68
เมื่อวันที่ 12 กันยายน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทย ลงนามโดย นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า นางศภุจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของ SCGP เนื่องจากมีภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
สำหรับนางศภุจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ได้รับการทาบทามจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ ร่วมดรีมทีมเศรษฐกิจ ในฐานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ครม.อนุทิน 1