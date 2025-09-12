ชมรมร้านอาหารลุยต่อ ร้องปลดล็อกห้ามขายแอลกอฮอล์ 14.00-17.00 น.ทั่วประเทศ วอนนายกฯอนุทินทบทวน
วันที่ 12 กันยายน นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย กล่าวว่า จากการตรวจสอบพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 ที่ออกมา โดยมีข้อ 1 มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ลงวันที่
16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ซึ่งเกี่ยวกับคำสั่งคณะปฏิวัติ ห้ามขายแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 นั้น ชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารมีความเข้าใจผิด เพราะยังมีกฎหมายอีกฉบับ ออกเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568 โดยนายกฯ แพทองธารได้ระบุอนุญาตให้ขายได้ในบางสถานที่เท่านั้น
“ จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนดังนั้น จึงออกมาขอโทษ เพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารโดยทั่วไป ในแง่กฎหมาย ดังนั้นชมรมร้านอาหาร จะผลักดันแก้กฎหมายเรื่องนี้ เตรียมขอเข้าพบเพื่อร้องขอต่อรัฐบาลนายกฯอนุทิน และคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ทบทวน ตามที่ผู้ประกอบการร้านอาหารเสนอ “
ทั้งนี้ โดยขอให้เข้าใจและเห็นใจ เหตุผลที่เสนอไปว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะเป็นคำสั่งคณะปฏิวัติ 2515 ซึ่งใช้มายาวนานกว่า 53 ปี และบริบททางสังคมเปลี่ยนไปอย่างมากในปัจจุบัน ที่สำคัญปรับเปลี่ยนให้สอดรับประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่คุ้นชินกับการกินดื่มช่วงบ่ายในระหว่างพักผ่อนในประเทศนั้นๆ และบริบทอันนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับคำสั่งคณะปฏิวัติ 2515 เรื่องห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร 14.00 น.- 17.00 น.
“การแก้กฎหมายดังกล่าว จะช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านอาหารได้มากขึ้น ก่อนหน้านี้ติดข้อกฎหมายของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 และช่วงเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น ซึ่งทำให้มีช่วงฟันหลอในช่วงหลังเวลา 14.01-16.59 น. ซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะต่างชาติที่จะออกมากินข้าว ดื่มเบียร์ ในเวลานี้ ซึ่งในช่วงเวลา 14.00-17.00 เป็นช่วงที่ร้านอาหารค่อนข้างจะเงียบเหงาและไม่สามารถทำรายได้ได้ และยังสร้างความมึนงง และไม่เป็นมาตรฐานสากลในกับนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลก หากมีการช่วยปลดล็อกกฎหมายฉบับนี้และทำให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็วจะส่งผลดีและยอดขายต่อผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริมคาเฟ่เบียร์คราฟต์ให้เติบโตขึ้นด้วย” นายสรเทพ กล่าว