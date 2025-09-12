Shopee 9.9 มอบส่วนลดสูงถึง 2 พันล้านบาท กระตุ้นยอดขายท้องถิ่นโต 9 เท่า
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายคงกฤช ล้อเลิศรัตนะ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความสำเร็จของแคมเปญ 9.9 ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้ใช้งานและพาร์ตเนอร์ธุรกิจที่เติบโตเคียงข้างอย่างต่อเนื่อง ช้อปปี้ยังคงมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านดีลสุดคุ้มที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย การจัดส่งที่ไวขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปยุคใหม่ และเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังบนแพลตฟอร์ม โดยในแคมเปญ 9.9 นี้มียอดคำสั่งซื้อทะลุ 1 ล้านออเดอร์ ในเวลาไม่ถึง 30 นาทีแรกของวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่านมาสะท้อนพลังความไว้วางใจและเชื่อมั่นที่นักช้อปมีต่อ Shopee อย่างแท้จริง
นายคงกฤชกล่าวว่า ทั้งนี้พบว่าในแคมเปญ 9.9 มีร้านค้าท้องถิ่นรายหนึ่งที่สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 29 เท่า และร้านค้าบน Shopee Live ก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ขายสินค้ามากกว่า 100,000 ชิ้นภายในเวลาเพียง 1 นาที ของวันที่ 9 เดือน 9 ผ่านการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษและการสาธิตสินค้าแบบไลฟ์สด ทำให้ผู้ขายสามารถเข้าถึงนักช้อปได้ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่อีกร้านที่สร้าง Shopee Video เครื่องมือสร้างคอนเทนต์สั้นดึงดูดนักช้อป-เป็นฟีเจอร์สำคัญที่ช่วยผู้ขายและครีเอเตอร์สร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดใจด้วยความรวดเร็วและความบันเทิง มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 13 เท่า ที่มาจาก Shopee Video สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักช้อปที่มีต่อฟีเจอร์วิดีโอ ซึ่งได้กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครบ คุ้มค่า และสนุกยิ่งขึ้น
“โดยในช่วงแคมเปญ 9.9 ที่ผ่านมา Shopee Live และ Shopee Video กวาดยอดรับชมรวมกว่า 300 ล้านวิว ตอกย้ำว่าพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนจากการเลือกซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียว ไปสู่ การเลือกรับชมคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทั้งความบันเทิงและครบพร้อมในการตัดสินใจซื้อสินค้า”