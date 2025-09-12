อนันดาฯ ปลื้ม นักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้เกิน 1.5 เท่า วงเงิน 1 พันล. ชูดดบ.สูง 6.75% จ่ายทุก 3 เดือน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยจัดสรรอย่างเหมาะสมกับแผนการดำเนินธุรกิจ และบริหารจัดการทางการเงินด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัททุกราย และการที่หุ้นกู้ของอนันดาฯ ได้รับการจองซื้อเกินกว่ายอดเสนอขายถึง 1.5 เท่า ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพการดำเนินงานและวินัยทางการเงินของบริษัท ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์อนันดาฯ ในฐานะผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า และความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2569 ทั้งนี้การชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ และส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของ
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่าของยอดหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือนักลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2568 ที่ผ่านมาผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด ได้รับกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่ดีเกินคาดเป็นอย่างมาก
โดยมียอดจองซื้อสูงถึง 1.5 เท่า สามารถปิดยอดจองซื้อไปได้เต็มจำนวน 1,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออนันดาฯ ความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความคุ้มค่าแก่การลงทุน และการเป็นผู้นำในตลาดคอนโดมิเนียมติดแนวรถไฟฟ้า รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินไว้อย่างเข้มงวด โดยได้ชำระคืนหุ้นกู้ครบถ้วนตามกำหนดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่ากว่า 17,928 ล้านบาท ตลอดจนศักยภาพในการบริหารงาน โดยมี Inventory ที่พร้อมรองรับการสร้างรายได้ทั้งหมดของบริษัทรวมแล้วทั้งหมดกว่า 29,373 ล้านบาท ซึ่งเป็น Backlog ที่เป็นยอดขายแล้วพร้อมรับรู้รายได้กว่า 10,130 ล้านบาท เป็นรายได้ที่จะเข้ามาต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังปี 2568 ถึงปี 2569 นอกจากนี้ 2 โครงการพร้อมเข้าอยู่ใหม่ โครงการคัลเจอร์ ทองหล่อ และโครงการคัลเจอร์ จุฬา เริ่มมีการโอนกรรมสิทธิ์ โดยคาดว่าจะมียอดรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 – 4 ปีนี้ และต่อเนื่องไปถึงปีหน้า ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพในการนำเสนอสินค้าที่ดีและมีคุณภาพพร้อมอยู่พร้อมโอนบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความไว้วางใจให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา
“อนันดาฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งจากกระแสตอบรับที่นักลงทุนให้ความสนใจอย่างล้นหลามสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารงานของอนันดาฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการคุณภาพที่ไม่เพียงสร้างคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น แต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งนี้ อนันดาฯ มั่นใจว่าในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งต่อไป จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและแผนการดำเนินธุรกิจที่ดีในอนาคต” นายประเสริฐ กล่าว