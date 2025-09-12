ส่อง ห้อง VIP บขส. โฉมใหม่ ใน หมอชิต 2 เปิดให้บริการแล้ว

ส่อง ห้อง VIP บขส. โฉมใหม่ หมอชิต 2 เปิดให้บริการแล้ว ชวนผู้โดยสารที่นั่งรถ VIP และ สมาชิก บขส. Card ใช้บริการฟรี
ห้อง VIP บขส. – จากกรณี บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ห้องพักรับรองผู้โดยสาร VIP บขส. สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสาร VIP และ เป็นสมาชิก บขส. Card บริเวณชั้น 1 ภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 เสร็จเรียบร้อย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา บขส.แจ้งว่า เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ช่วงเวลา 06.00 – 22.00 น. รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 140 คน ซึ่งภายในห้อง VIP จะมีเก้าอี้พักคอย มีโทรทัศน์ มีแอร์เย็นฉ่ำ มีบริการน้ำดื่มและกาแฟฟรีด้วย
