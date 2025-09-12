ลงนามแล้ว อิตาเลียนไทย เซ็นสัญญา สร้างรันเวย์ที่ 2 สนามบินอู่ตะเภา มูลค่า 1.3 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน จากกรณีมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ว่าบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) คว้างานประมูลสร้างรันเวย์ 2 สนามบินอู่ตะเภา หลังเสนอราคาต่ำสุด 1.32 หมื่นล้านบาท จากราคากลาง 1.52 หมื่นล้านบาท โดยมีกำหนดก่อสร้าง 3 ปี
ล่าสุด อิตาเลียนไทย ได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่าได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างทางวิ่งที่ 2 และ ทางขับของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา กับกองทัพเรือแล้ววันนี้ (12 กันยายน 2568)
สำหรับ โครงการดังกล่าว มีมูลค่าสัญญา 13,142,868,605.29 บาท รวม งานโยธา งานไฟฟ้าสนามบินและระบบควบคุม งานระบบระบายน้ำ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางวิ่งที่ 2 และทางขับทั้งหมด โดยมีระยะเวลาสร้าง 1,095 วัน
