ชมรมร้านอาหาร เปิด 6 แนวคิด เสนอนายกฯใหม่ ครบเครื่อง’กระตุ้นศก.- แจก 3 พันจูงใจนักเที่ยว -อัดซอฟต์โลนลดภาระ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายสรเทพ โรจน์พจนารัช ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมโฮสเทลประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมและช่วยเหลือธุรกิจและร้านอาหารรายย่อย ที่เป็นนิติบุคคลและเสียภาษีมาโดยตลอด แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ อยากให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการใช้มาตรการภาษี ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณจากรัฐ
ทั้งนี้ ภาคธุรกิจ SMEs กำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สภาพคล่องหดหายจากกำลังซื้อของประชาชนที่หดตัว รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลง อยากให้รัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล เร่งออกมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยผู้ประกอบการขอเสนอ 6 มาตรการหลัก เพื่อเพิ่มกำลังซื้อและพยุงเศรษฐกิจฐานราก ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้แก่
1.เร่งเดินหน้าโครงการ คนละครึ่ง เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของประชาชน โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ขาย และธุรกิจรากหญ้า ซึ่งจะช่วยพยุงเศรษฐกิจได้รวดเร็ว ซึ่งเริ่มใช้ 1 ตุลาคมนี้
2.เสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ให้บุคคลธรรมดาสามารถใช้ใบกำกับภาษีจากร้านอาหารเอสเอ็มอีไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ในปี 2570 วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท อีกทั้งให้นิติบุคคลสามารถใช้ค่าใช้จ่ายจากงานเลี้ยง สัมมนา หรือ รับรองในร้านอาหาร เอสเอ็มอี ไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท
3.ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) ดอกเบี้ยไม่เกิน 2.5% พร้อมให้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเอสเอ็มอี ที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่องกระแสเงินสดหมด จากสภาพเศรษฐกิจบอบช้ำมานานตั้งแต่โควิด
4.แผนกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปี 2568 และระยะยาวปี 2569 โดยแจกเงินให้นักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านแอพพ์คนละ 3,000 บาท เพื่อนำไปใช้จ่ายในไทย เช่น ที่พักและร้านอาหาร ไกด์ บริษัทท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้อยากให้จัดทำแคมเปญสำหรับดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กระจายไปเมืองรอง บินฟรีเมืองรอง โดยให้สิทธิบินภายในประเทศฟรี 1 เที่ยวขาไป เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยสายการบินไทยและต่อเครื่องบินของการบินไทยหรือในเครือหรือกลุ่มสายการบินพาร์เนอร์
5.ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเรียกร้องให้ รัฐมนตรีท่านใหม่ กระทรวงพาณิชย์เร่งควบคุมราคาสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำ แต่ราคาขายปลีกกลับสูงผิดปกติ
6.ควบคุมราคาพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้ายเสนอให้กระทรวงพลังงานดำเนินมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมราคาค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและต้นทุนของภาคธุรกิจ
” นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลต้องแสดงความกล้าหาญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ภายใน 4 เดือน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอสเอ็มอีที่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจไทย”