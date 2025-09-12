ศุภวรรณ ผู้อำนวยการทีเส็บคนใหม่ ชูวิสัยทัศน์ ‘Change That Matters’

ผู้อำนวยการทีเส็บคนใหม่ ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ชูวิสัยทัศน์ ‘Change That Matters’ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสู่การเป็นผู้นำระดับโลก
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดตัว ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ในฐานะผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Change That Matters” เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำไมซ์ระดับโลก และสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่โลกให้ความไว้วางใจ
ดร. ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า การกลับมาทำงานที่ทีเส็บครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการกลับมาทำงานที่เดิม แต่เป็นเพราะมี passion และภารกิจที่ยิ่งใหญ่รออยู่ ประสบการณ์กว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในการทำงานที่สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจ “Real Sector หรือ ภาคธุรกิจที่แท้จริง” ซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงตระหนักว่า ไมซ์ไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมการจัดงาน แต่คืออุตสาหกรรมที่สร้างคุณค่าและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะ “Change That Matters” คือต้องมีผลกระทบที่สำคัญและมีความหมายให้กับ Real Sector
สำหรับวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินงาน ดร. ศุภวรรณ ได้กำหนดให้ทีเส็บขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Global-Asia’s Trusted Gateway” หรือ ประตูสู่เอเชียที่ทั่วโลกให้ความไว้วางใจ โดยมีเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ให้เกิดผลกระทบสูง (high-impact) และส่งมอบประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและยั่งยืน (transformative, high-value, sustainable experiences) และขับเคลื่อนไมซ์ให้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่สร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ เพราะไมซ์ช่วยสร้างโอกาสสำหรับต่อยอดทางธุรกิจและการพัฒนาวิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจมากกว่ารายได้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว วิสัยทัศน์นี้จะขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ G-L-O-C
Global Reach: มุ่งเน้นการสร้างแบรนด์จุดหมายปลายทาง การประมูลงานไมซ์ระดับนานาชาติอย่างชาญฉลาด (Smart Bidding) การขยายตลาดในต่างประเทศ และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อดึงงานที่มีผลกระทบสูงเข้ามาจัดในประเทศ
Local Strength: การพัฒนาคลัสเตอร์เมืองไมซ์ (MICE City Clusters) ใน 10 เมือง รวมถึงเมืองรองอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างกิจกรรมเรือธง (Flagship Events) ที่สามารถยกระดับประเทศไทยในเวทีโลกได้
Organisation Transformation: มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากร (People Transformation) โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เต็มไปด้วยความไว้ใจและปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) การเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digitalisation) ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) และที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน
Capabilities Excellence: การยกระดับบทบาททีเส็บให้เป็นผู้กำหนดนโยบาย (Policy Shaper) และการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไมซ์ของอาเซียน และการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ดร. ศุภวรรณ ยังย้ำด้วยว่า ทีเส็บให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้ก้าวทันสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนและโจทย์ที่ท้าทายในระดับสากล โดยหนึ่งในสาระสำคัญคือการพัฒนาระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้มีความเข้มแข็งและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อจะได้มุ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยด้วยพลังของการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย