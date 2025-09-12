ออมสิน แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เช็กเลยบริการใดใช้ไม่ได้บ้าง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน GSB Society โพสต์ข้อความแจ้งลูกค้าผู้ใช้บริการว่า ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการได้ตามช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 วันที่ 12-13 ก.ย. 68 เวลา 23.30 – 08.30 น. (9 ชั่วโมง)
ช่วงที่ 2 วันที่ 13-14 ก.ย. 68 เวลา 23.30 – 08.30 น. (9 ชั่วโมง)
โดยกำหนดปิดระบบชั่วคราวในช่วงเวลาที่มีการทำธุรกรรมน้อยที่สุด และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้