ไทยประกาศความพร้อม เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026

ไทยประกาศความพร้อมเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026
ทีมไทยแลนด์ โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และพันธมิตรในอุตสาหกรรมพลังงานของไทย เข้าร่วมงาน Gastech 2025 ณ เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมพลังงานระดับโลก Gastech 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค โดยมี นายคริสโตเฟอร์ ฮัดสัน ประธานบริษัท ดีเอ็มจี อีเว้นท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ในฐานะผู้จัดงานให้การต้อนรับ ดร. พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ทีเส็บ (ที่ 4 จากซ้าย) และ ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน (ที่ 3 จากซ้าย) ในการนำทีมไทยแลนด์เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการ