7 เดือนส่งออกทองไปกัมพูชา 7 หมื่นล้าน กรมศุลฯยันสำแดงถูกต้องไม่ผิดปกติ

กรมศุลกากร เผย 7 เดือนการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชา ราว 70,000 ล้านบาท สำแดงถูกต้องไม่ผิดปกติ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร ชี้แจงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ระบุพบความผิดปกติในการส่งออกทองคำไปยังกัมพูชา ว่า ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชาประมาณ 70,000 ล้านบาท โดยมีการสำแดงเอกสารศุลกากรถูกต้อง
นายธีรัชย์ กล่าวว่า ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าทองคำและเครื่องประดับอัญมณีในภูมิภาค ทำให้มีการส่งออกทองคำไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่องมาหลายปี โดยเฉพาะการนำเข้าทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อนำมาส่งออกต่อไปยังประเทศคู่ค้า เช่น กัมพูชา สิงคโปร์ และฮ่องกง
นายธีรัชย์ กล่าวว่า ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเป็นรายกรณี แต่ยืนยันว่ากระบวนการศุลกากรเป็นไปตามปกติ
สำหรับผลการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568) รวมทั้งสิ้น 541,894 ล้านบาท โดยเป็นการจัดเก็บรายได้ศุลกากร 104,645 ล้านบาท ต่ำกว่าเอกสารงบประมาณ 7,955 ล้านบาท หรือ 7.07% และต่ำกว่าปีก่อน 4,366 ล้านบาท หรือ 4%
เนื่องจากการหดตัวของสินค้ารถยนต์หรู และการใช้สิทธิพิเศษทางการค้า (FTA) ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมศุลกากรจะจัดเก็บได้ 113,500 ล้านบาท โดยกรมศุลกากรยังคงดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เพื่ออุดรอยรั่วไหลในการจัดเก็บภาษีอากรอย่างต่อเนื่อง