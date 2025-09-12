เศรษฐกิจ

โฆษกกระทรวงเกษตรฯ มอบโฉนดต้นยางพารา ให้เกษตรกรร้อยเอ็ด ใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ

‘เอกภาพ’ โฆษกกระทรวงเกษตรฯ มอบโฉนดต้นยางพารา ให้เกษตรกรร้อยเอ็ด ใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายเอกรัฐ พลซื่อ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายนีโอ พลซื่อ เป็นประธานมอบโฉนดต้นยางพาราให้แก่เกษตรกร 1,000 ราย โดยการดำเนินงานของนายชาญชัย ศรีทำบุญ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเอกภาพกล่าวว่า ต้นไม้ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร โดยเฉพาะต้นยางพารามีศักยภาพมากกว่าแค่การให้ผลผลิต แต่ยังสามารถกลายเป็นทรัพย์สินที่นำไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น จึงถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร การมอบ “โฉนดยางพารา” คือการที่เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับเอกสารรับรองต้นยางพารา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ต้นยางพาราเป็น “ทรัพย์สิน” ที่มีมูลค่า สามารถนำไปใช้ค้ำประกันเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและลดภาระหนี้นอกระบบได้ โครงการนี้ยังสอดรับกับแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวในระดับสากล โดยสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของต้นไม้ และการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินจากพื้นที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืน

ด้านนายชาญชัยกล่าวว่า การมอบโฉนดต้นยางพาราของ กยท.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ โดยมอบให้แก่ชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนงในสถานะเจ้าของสวนยาง กับกยท. มีสวนยางตั้งอยู่ในที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยขอบด้วยกฎหมาย และอายุต้นยางตั้ง 7 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1,000 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางพาราใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ใช้เป็นหลักฐานแสดงมูลค่าทางเศรษฐกิจของตันยางพารา นำมูลค่าทางเศรษฐกิจไปใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อ

