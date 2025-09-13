เปิดผลงาน 60 วัน พาณิชย์พึ่งได้ จตุพร ขายสินค้าเกษตรหมื่นล้าน เปิดช่องทางแก้ปัญหาเรียลไทม์

เปิดผลงาน 60 วัน “พาณิชย์พึ่งได้” จตุพร บุรุษพัฒน์ ขายสินค้าเกษตรหมื่นล้าน-เปิด MOC Fondue แก้ปัญหาเรียลไทม์-บุกตลาดใหม่-ช่วย SMEs -ลดต้นทุนเกษตรกร-ค่าครองชีพ
กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการดำเนินงาน 60 วัน ภายใต้การนำของ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น และนายฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยประกาศนโยบาย “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยช่วยไทย” ผลักดัน 10 ภารกิจเร่งด่วน ภายใต้ผลงาน “พาณิชย์พึ่งได้” สามารถสร้างผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ลดค่าครองชีพ ดูแลเกษตรกร ขยายตลาดสินค้าไทย และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการค้าไทยท่ามกลางวิกฤตความท้าทายทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้
เดินหน้าตามแนวพระราชดำริ
-สืบสาน รักษา และต่อยอดงานศิลปาชีพและงานหัตถศิลป์ไทย จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ หอศิลปาชีพ จ.พระนครศรีอยุธยา
-จัดงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2025) และนำผู้อำนวยการใหญ่ WIPO เข้าเฝ้าถวายรางวัล “WIPO Award for Creative Excellence” แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
โดยผลงานเด่น 60 วัน “พาณิชย์พึ่งได้” อาทิ
1.ค่าครองชีพประชาชน ลดลง รับรู้ได้
จัดโครงการธงเขียว-ธงฟ้าราคาประหยัด ช่วยเกษตรกรและประชาชน ลดต้นทุนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี และค่าครองชีพกว่า 115 ล้านบาท
2.ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ได้รับการแก้ไข
ดำเนินมาตรการดูแลข้าว ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ รณรงค์บริโภคผลไม้ทั่วประเทศ ผ่าน Thailand Fruit Festival 2025 และเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกร กว่า 58,155 ตัน ทำ MOU ขายผลไม้กับ “เต่าบิน” และ “ไทยแอร์เอเชีย” 2,000 ตัน MOU ขายมันสำปะหลัง 1.48 ล้านตัน กว่า 10,876.48 ล้านบาท และสินค้าเกษตรอื่นๆ อาทิ นมกล่อง 800,000 กล่อง ผ่านการเชื่อมโยงตลาด MOU การส่งออก ช่วยเหลือราคาข้าวโพด 7.05 บาท/กก. และกิจกรรมรณรงค์ผลไม้ รวมปริมาณผลผลิตดูดซับหลายแสนตัน
3.สินค้าไทยแข่งขันได้
ผลักดันสินค้า GI เข้าสู่ร้านไฟน์ไดน์นิ่ง ผลักดันกาแฟไทยเจาะตลาดจีน ยกระดับงานหัตถศิลป์ไทย และสร้างการรับรู้ Thai SELECT เป็น Global Brand
4.เปิดตลาดใหม่ที่ชัดเจน
เจรจาการค้าสร้างมูลค่ากว่า 3,600 ล้านบาท พร้อมขยายความร่วมมือในตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมตั้งศูนย์ MOC One Stop Service รับมือมาตรการทางภาษีสหรัฐฯ
5.SMEs ต้องรอด
จัดงาน IP Fair, มหกรรมแฟรนไชส์ งานแสดงสินค้า และโครงการ SMEs Pro-active ช่วยผู้ประกอบการกว่า 8,000 ราย รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,500 ล้านบาท พร้อมเปิดแพ็กเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ DITP – EXIM Global Growth Package
6.ต้นแบบธุรกิจ/สินค้าใหม่
จับมือ Amazon โปรโมทแบรนด์ไทยในร้าน TOPTHAI และขยายช่องทางผ่าน Thaitrade.com
7.เปิดช่องทาง “MOC Fondue” ผ่าน Line app ให้ประชาชนแจ้งปัญหาและติดตามการแก้ไขได้แบบ Real-time ภายใต้แนวคิด “พาณิชย์พึ่งได้ แค่ทักก็ถึง แก้ไขปัญหาทุกเรื่อง”
และผลงานอื่นๆ ที่นายจตุพร บุรุษพัฒน์ และทีมพาณิชย์พึ่งได้ เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง เพื่อดูแลเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนให้มีความเข้มแข็ง พร้อมผลักดันเศรษฐกิจการค้าไทยสู่ความยั่งยืนและมั่นคงบนเวทีโลก