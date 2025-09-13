เศรษฐกิจ

ส.อ.ท.จ่อร้อง อนุทิน เช็กส่งทองไปเขมรพุ่ง 10 เท่า ตลาดต้องการบาทสูงผิดปกติ โยงทำค่าเงินแข็งหรือไม่ 

ส.อ.ท.จ่อร้อง อนุทิน เช็กส่งทองไปเขมรพุ่ง 10 เท่า ตลาดต้องการบาทสูงผิดปกติ โยงทำค่าเงินแข็งหรือไม่ 

วันที่ 13 กันยายน นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงการประชุมหารือระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและคณะฯ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 กันยายนนั้น ทาง ส.อ.ท.จะนำเรียนถึงสถานการณ์ ทิศทางและแนวทางของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ว่ามีประเด็นอะไรที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ประเด็นหลัก อาทิ ลดต้นทุน เตรียมพร้อมอินฟราสตรัคเจอร์ ลดค่าขนส่งโลจิสติกส์ สนับสนุนงานพัฒนาและวิจัย การสร้างกำลังคน และมาตรการเฉพาะหน้าต่างๆ ซึ่งเอกชนอยากรับฟังว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายอย่างไร อยากให้เร่งรัดโครงการหรืองานที่ค้างคาให้เดินหน้าต่อไป โดยเฉพาะประเด็นที่ภาคเอกชนนำเสนอไว้ก่อนหน้านี้

“ขณะที่ภาคเอกชนมีข้อเสนอในช่วง ครม.ใหม่บริหารประเทศ 4-6 เดือนว่าอะไรที่ควรทำก่อน อะไรต้องปูทางไว้ เพื่อให้รัฐบาลได้รับรู้ว่าภาคเอกชนต้องการอะไร และนำไปพิจารณาประกอบในนโยบายรัฐบาลที่จะประกาศออกมา เพราะทุกคนทราบว่าในสถานการณ์วันนี้ ทุกวินาทีมีความหมาย” นายเกรียงไกร กล่าว

นายเกรียงไกร กล่าวว่า หนึ่งในประเด็นที่จะหยิบมารายงานและฝากให้นายกฯเข้าไปติดตาม คือ ค่าเงินบาทแข็ง และการส่งออกทองคำของไทยไปกัมพูชา มีความเกี่ยวข้องทำให้ค่าบาทแข็งหรือไม่ หลังจาก กกร.ได้สะดุดตากับตัวเลขส่งออกทองคำไปกัมพูชาขยับรวดเร็ว จากปี 2566 มูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยโตพรวด 10 เท่า มูลค่าเป็นแสนล้านบาทในปี 2567 และเพียง 6 เดือนปี 2568 ส่งออก 7 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 19-20% เทียบช่วงเดียวกับปีก่อน

นายเกรียงไกร กล่าวว่า แม้ทั้งกระทรวงพาณิชย์ กรมศุลกากร และผู้ค้าทองคำ ออกมาระบุว่าการสำแดงถูกต้องไม่ผิดปกติ ซึ่งก็อยากให้ลงลึกตรวจเช็ครายละเอียดของการซื้อขาย รวมถึงตรวจสอบความต้องการเงินบาทที่สูงผิดธรรมชาติ เมื่อความต้องการเงินบาทสูงจนกระทบต่อค่าเงินบาท หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปคิดสูตรว่าจะควบคุมดูแลอย่างไร ด้วยค่าบาทแข็งส่งผลกระทบเกี่ยวข้องไปทุกด้าน ทั้งมูลค่าการส่งออก ความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยรวม และภาคท่องเที่ยว เป็นต้น

“ก็หวังฝากให้นายกฯอนุทิน ติดตามในเรื่องค่าเงินบาทแข็ง เราไม่ได้จับผิดเรื่องทองคำไปกัมพูชา แค่แสดงความกังวลว่าเกี่ยวข้องทำให้ค่าบาทแข็งหรือไม่ และอยากให้หน่วยงานลงดูในรายละเอียดพร้อมมีแผนรับมือด้วย” นายเกรียงไกร กล่าว

ADVERTISMENT