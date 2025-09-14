ปลัดดีอี แจง ระงับเส้นเงิน ไม่ใช่ อายัดบัญชี เร่งแยกผู้บริสุทธิ์ เปิด วอร์รูม รับแจ้งปลดล็อคทันที

ปลัดดีอี แจง ระงับเส้นเงิน ไม่ใช่อายัดบัญชี เร่งแยกผู้บริสุทธิ์ เปิด วอร์รูม รับแจ้งปลดล็อคทันที
จากกรณีการถูกอายัดบัญชีธนาคารของร้านค้าต่างๆ ที่ถูกสงสัยว่าจะไปเกี่ยวข้องกับขบวนการเปิดบัญชีม้า เพื่อก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่กำลังได้รับความเดือดร้อน และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในระยะ 24 ชม.ที่ผ่านมา.
ล่าสุด เมื่าอวันที่ 14 เพจ การเงินธนาคาร ได้โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับกับการดำเนินการดังล่าว โดยระบุว่า
นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แจง ระงับเส้นเงิน ไม่ใช่อายัดบัญชี เร่งแยกผู้บริสุทธิ์ เปิดวอลรูมรับแจ้งปลดล็อคทันที ตำรวจไซเบอร์ เผย มิจฉาชีพปรับวิธีนำเงินออก ใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าก่อนไปแปลงเป็นเงิน หรือ ทำทีเป็นโอนผิดบัญชี #MoneyandBanking
