เช็กที่นี่! สถิติหวย งวด 16 กันยายน ย้อนหลัง 10 ปี

ใกล้วันสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 68 “มติชนออนไลน์” รวบรวม สถิติหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ ตรวจผลรางวัล (หวย) ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน ย้อนหฃัง 10 ปี (2558-2567) มีสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้

ผลสลากกินแบ่งฯงวด 16 กันยายน

งวดวันที่ 16 กันยายน 2567

รางวัลที่ 1 : 608662
เลขหน้า 3 ตัว :230 904
เลขท้าย 3 ตัว : 008 408
เลขท้าย 2 ตัว :37

งวดวันที่ 16 กันยายน 2566

รางวัลที่ 1 : 320812
เลขหน้า 3 ตัว : 037 699
เลขท้าย 3 ตัว : 057 344
เลขท้าย 2 ตัว : 46

งวดวันที่ 16 กันยายน 2565

รางวัลที่ 1 : 943703
เลขหน้า 3 ตัว : 540 971
เลขท้าย 3 ตัว : 432 631
เลขท้าย 2 ตัว : 75

งวดวันที่ 16 กันยายน 2564

รางวัลที่ 1 : 070935
เลขหน้า 3 ตัว : 609 817
เลขท้าย 3 ตัว : 007 379
เลขท้าย 2 ตัว : 90

งวดวันที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1 : 244083
เลขหน้า 3 ตัว : 127 220
เลขท้าย 3 ตัว : 623 853
เลขท้าย 2 ตัว : 57

งวดวันที่ 16 กันยายน 2562

รางวัลที่ 1 : 340388
เลขหน้า 3 ตัว : 733 947
เลขท้าย 3 ตัว : 925 939
เลขท้าย 2 ตัว : 85

งวดวันที่ 16 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1 : 149760
เลขหน้า 3 ตัว : 297 323
เลขท้าย 3 ตัว : 155 539
เลขท้าย 2 ตัว : 79

งวดวันที่ 16 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 : 170143
เลขหน้า 3 ตัว : 172 647
ลเลขท้าย 3 ตัว : 340 388
เลขท้าย 2 ตัว : 71

งวดวันที่ 16 กันยายน 2559

รางวัลที่ 1 : 240650
เลขหน้า 3 ตัว : 493 583
เลขท้าย 3 ตัว : 043 160
เลขท้าย 2 ตัว : 42

งวดวันที่ 16 กันยายน 2558

รางวัลที่ 1 : 743148
เลขหน้า 3 ตัว : 209 435
เลขท้าย 3 ตัว : 084375
เลขท้าย 2 ตัว : 06