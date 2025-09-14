เช็กที่นี่! สถิติหวย งวด 16 กันยายน ย้อนหลัง 10 ปี
ใกล้วันสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 68 “มติชนออนไลน์” รวบรวม สถิติหวย ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลสลากกินแบ่งฯ ตรวจผลรางวัล (หวย) ตรวจหวย งวดวันที่ 16 กันยายน ย้อนหฃัง 10 ปี (2558-2567) มีสถิติที่น่าสนใจ ดังนี้
ผลสลากกินแบ่งฯงวด 16 กันยายน
งวดวันที่ 16 กันยายน 2567
รางวัลที่ 1 : 608662
เลขหน้า 3 ตัว :230 904
เลขท้าย 3 ตัว : 008 408
เลขท้าย 2 ตัว :37
งวดวันที่ 16 กันยายน 2566
รางวัลที่ 1 : 320812
เลขหน้า 3 ตัว : 037 699
เลขท้าย 3 ตัว : 057 344
เลขท้าย 2 ตัว : 46
งวดวันที่ 16 กันยายน 2565
รางวัลที่ 1 : 943703
เลขหน้า 3 ตัว : 540 971
เลขท้าย 3 ตัว : 432 631
เลขท้าย 2 ตัว : 75
งวดวันที่ 16 กันยายน 2564
รางวัลที่ 1 : 070935
เลขหน้า 3 ตัว : 609 817
เลขท้าย 3 ตัว : 007 379
เลขท้าย 2 ตัว : 90
งวดวันที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1 : 244083
เลขหน้า 3 ตัว : 127 220
เลขท้าย 3 ตัว : 623 853
เลขท้าย 2 ตัว : 57
งวดวันที่ 16 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1 : 340388
เลขหน้า 3 ตัว : 733 947
เลขท้าย 3 ตัว : 925 939
เลขท้าย 2 ตัว : 85
งวดวันที่ 16 กันยายน 2561
รางวัลที่ 1 : 149760
เลขหน้า 3 ตัว : 297 323
เลขท้าย 3 ตัว : 155 539
เลขท้าย 2 ตัว : 79
งวดวันที่ 16 กันยายน 2560
รางวัลที่ 1 : 170143
เลขหน้า 3 ตัว : 172 647
ลเลขท้าย 3 ตัว : 340 388
เลขท้าย 2 ตัว : 71
งวดวันที่ 16 กันยายน 2559
รางวัลที่ 1 : 240650
เลขหน้า 3 ตัว : 493 583
เลขท้าย 3 ตัว : 043 160
เลขท้าย 2 ตัว : 42
งวดวันที่ 16 กันยายน 2558
รางวัลที่ 1 : 743148
เลขหน้า 3 ตัว : 209 435
เลขท้าย 3 ตัว : 084375
เลขท้าย 2 ตัว : 06