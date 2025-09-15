ซีอีโอคนใหม่

วงการอสังหาริมทรัพย์ มีปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงหลายค่าย
ล่าสุดคณะกรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้ง ฮั่ว เตียง ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดเกิดใหม่ ระดับภูมิภาคเอเชีย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารอีกตำแหน่ง แทน ธนพล ศิริธนชัย มีผล 1 ตุลาคม 2568 ขณะที่ “ธนพล” ยังคงดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ “ปณต สิริวัฒนภักดี” ซีอีโอกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ระบุเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารให้เติบโตไปอีกก้าว เพื่อสร้างองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียวและสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตในอนาคต