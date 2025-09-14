ชี้เป้า 8 ไฮไลท์จุดเช็กอินสวนลอยฟ้า ดุสิตอรุณ แลนด์มาร์กใหม่ใกล้ห้าง’เซ็นทรัลพาร์ค’

ชี้เป้า 8 ไฮไลท์จุดเช็กอินสวนลอยฟ้า ดุสิตอรุณ แลนด์มาร์กใหม่ ใกล้ห้าง’เซ็นทรัลพาร์ค’
ใครยังไม่ได้ไปเช็กอิน”สวนดุสิตอรุณ” สวนลอยฟ้าใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขนาด 7 ไร่ อยู่ในโครงการ”ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” ลองแวะไปเก็บภาพวิวเมืองสวยๆที่ทอดยาวไปจนสุดสายตากันได้ โดยมี 8 จุดไฮไลท์
1.อัฒจันทร์ดุสิตพินี พื้นที่สันทนาการสำหรับคนเมือง ที่รองรับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่านั่งพักผ่อน เป็นจุดนัดพบ หรือเป็นพื้นที่สำหรับการจัดฟังก์ชั่น เช่น จัดเวิร์คช็อป แสดงศิลปะ ดนตรี มินิอีเว้นต์ในวาระต่างๆ
2.จุดชมวิวระเบียงรังนก จุดชมวิวที่มอบทิวทัศน์ที่เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อระหว่างสวนดุสิตอรุณ และสวนลุมพินี เป็นพื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ใจกลางเมืองที่หาได้ยาก มาพร้อมกับความสวยงามของเส้นขอบฟ้าของเมืองกรุงเทพฯ แบบพาโนรามา
3.จุดชมวิวสวัสดีบางกอก จุดชมวิวที่ผู้มาเยือนจะได้เห็นภาพมุมสูงที่มอบทิวทัศน์เขียวขจีที่ทอดยาวออกไปของสวนดุสิตอรุณ ที่เชื่อมกับต้นไม้สีเขียวของสวนลุมพินีได้อย่างสมบูรณ์แบบ เกิดเป็นภาพของเมืองกรุงเทพฯ ในมุมมองใหม่
4.เดอะ เทอเรส ลานกิจกรรม ตั้งอยู่ใกล้บริเวณ Food Passage ที่เชื่อมต่อระหว่างสวนดุสิตอรุณฯ และพื้นที่ของอาคารสำนักงาน Central Park Offices ออกแบบให้พื้นมีลูกเล่นของกระเบื้องสีเทาตัดสลับกับกระจกสีฟ้าและน้ำพุ เป็นทั้งจุดนัดพบและเป็นอีกหนึ่ง Photo Spot ที่มอบบรรยากาศเท่ๆ ราวกับอยู่ต่างประเทศ
5.ม่านน้ำ 2513 น้ำตกของสวนดุสิตอรุณ ที่รายล้อมไปด้วยไม้น้ำนานาพรรณ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก “น้ำตกสวรรค์ชั้นดุสิต” น้ำตก 9 ชั้น หนึ่งในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 นอกจากจะได้ชมความสวยงามของสายน้ำแล้ว ยังได้รับลมธรรมชาติที่สร้างความความสงบร่มรื่น ร่มเย็น และความหรูหราเหนือกาลเวลา
6.เดอะ พลาซ่า สนามหญ้าสีเขียว พื้นที่สันทนาการที่ให้เดินเล่นพักผ่อนหรือทำกิจกรรมใกล้ชิดธรรมชาติที่
7.ดี การ์เด้น พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่สำหรับลูกบ้านของโครงการ The Residences at Dusit Central Park และแขกของโรงแรมดุสิตธานี เหมาะเดินเล่นท่ามกลางหมู่มวลดอกไม้สวยงามนานาพรรณ
8.เดอะ คอร์ดยาร์ด อีกหนึ่งพื้นที่กิจกรรมสำหรับแขกของโรงแรมดุสิตธานี ตั้งอยู่ในบริเวณ D Garden ของ สวนดุสิตอรุณ สามารถรองรับกิจกรรมขนาดย่อมหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศสบายๆ
นอกจากนี้ ยังได้จัดพื้นที่สำหรับรองรับครอบครัวทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคนรักสัตว์ ได้จัด Pets’ Area สามารถพาน้องสัตว์เลี้ยงตัวโปรดมาวิ่งเล่นได้ เพียงเตรียมรถเข็น สายจูง และอุปกรณ์รักษาความสะอาดมาด้วย หรือ Joyful Playground สำหรับครอบครัวที่มีเด็ก สนุกไปกับกิจกรรม และทางเดิน Natural Trail ที่ออกแบบด้วยหลักการของ Universal Design ที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใช้รถเข็น
ขณะที่การเดินทางก็ไปง่ายทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีสีลมและรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีศาลาแดง และรถโดยสารประจำทาง โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.