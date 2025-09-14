เรือด่วนเจ้าพระยา แถลงการณ์ เหตุเพลิงไหม้ คาดไฟฟ้าลัดวงจร อึ้งเพิ่งจอดแค่ 20 นาที เสียหาย 3 ลำ
จากกรณีเมื่อเวลา 18.36 น. วันที่ 14 กันยายน ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือด่วน ของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ซึ่งมีเรือจอดเรียงติดกัน จำนวน 3 ลำ โดยมีเรือที่ได้รับความเสียหายหนักจำนวน 2 ลำ และได้รับความเสียหายเล็กน้อย 1 ลำ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่เรือได้จอดเลิกงานตามปกติแล้ว
ล่าสดเมื่อเวลา 21.00 น. บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา ได้ออกแถงการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะเกิดเหตุนั้น ไม่มีผู้โดยสารหรือพนักงานอยู่บนเรือ จึงทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าที่ต่อจากท่าเรือไปชาร์จแบตเตอรี่ในเรือต้นเพลิงลัดวงจร โดยเรือทั้งหมดได้เข้ามาจอดเลิกงานเวลา 18.15 น. และไม่ได้อยู่ระหว่างให้บริการ เมื่อเกิดเหตุ พนักงานประจำพื้นที่ได้เข้าดับเพลิงเบื้องต้นทันที พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ และสามารถควบคุมเพลิงได้ภายในระยะเวลา 45 นาที
ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันสาเหตุที่แท้จริง และเพื่อวางมาตรการป้องกันที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในอนาคต
บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารและประชาชนต่อไป