กรอ.ช่วยเอสเอ็มอี จำนองเครื่องจักร เข้าถึงสินเชื่อ 2.2แสนล้าน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า ช่วงท้ายปีงบประมาณ 2568 ต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 2569 กรอ.จะเร่งส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กในการกำกับของกรอ. โดยจะเดินหน้ายกระดับเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนพลังงาน และลดมลพิษ โดยสถิติการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อช่วยให้เอสเอ็มอีเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 8 กันยายน 2568 พบว่า 1. การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร จำนวนเครื่องจักร 4,479 เครื่อง คิดเป็นมูลค่าเครื่องจักร 1.16 แสนล้านบาท และ 2. การจดทะเบียนจำนองเครื่องจักร จำนวนเครื่องจักร 749 เครื่อง วงเงินจำนอง 2.23 แสนล้านบาท
“จำนวนและมูลค่าการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่สูงแสดงให้เห็นว่าเอสเอ็มอีมีความตื่นตัวในการนำเครื่องจักรเข้าระบบเพื่อเข้าถึงสินเชื่อในอนาคต ส่วนการจดทะเบียนจำนองเครื่องจักรที่สูงเช่นกัน ก็ทำให้พบว่าเอสเอ็มอีที่กรอ.ดูแลเข้าถึงสินเชื่อได้ถึง 2.23 แสนล้านบาท”นายพรยศกล่าว
นายพรยศ กล่าวว่า นอกจากนี้ในปี 2569 กรมโรงงานฯ ได้รับการจัดสรรงบเพื่อพัฒนา “ระบบศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรแห่งชาติเพื่อการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ แปลงสินทรัพย์เป็นทุนจากเครื่องจักร ได้อย่างครบวงจร จุดเด่นของโครงการ ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องจักรมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยมีศูนย์ข้อมูลเครื่องจักรครบวงจรเป็นศูนย์รวมการให้บริการยื่นคำขอ ออกเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอกนิกส์ และการให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ทำให้การทำธุรกรรมหลังการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ