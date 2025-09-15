SC ปิดดีล 400 ล้าน! บ้านหรูระดับเวิลด์คลาสหนึ่งเดียวในไทย SONLE RESIDENCES

SC ปิดดีล 400 ล้าน! บ้านหรูระดับเวิลด์คลาสหนึ่งเดียวในไทย ซันเล เรสซิเดนเซส
เปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สำหรับ “SONLE RESIDENCES” (ซันเล เรสซิเดนเซส) หนึ่งในโปรเจ็กต์ One-of-a-kind แห่งปี ที่เป็น THE NEWEST URBAN LUXURY COLLECTION BY SC ASSET ของ เอสซี แอสเสท คอร์ปอรเชั่น จำกัด หรือ SC
ตั้งอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก แยกประชานุกูล ใกล้ทางด่วนศรีรัช เพียง 900 เมตร เชื่อมต่อศูนย์การค้าชั้นนำ และ โรงพยาบาล มีจุดขาย เป็นไพรเวท เรสซิเด้นซ์ สไตล์ Sophisticated Modern Tropical เป็นบ้านเดี่ยวบนที่ดินแปลงใหญ่กว่าครึ่งไร่ พื้นที่ใช้สอย 1,365 – 1,595 ตารางเมตร ที่มีเพียง 5 หลัง และจอดรถได้มากถึง 14 คัน ราคาเริ่มต้น 260-400 ล้านบาท
มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท
ล่าสุด มีรายงานว่า SC สามารถปิดการขายบ้านหลังแรกในโครงการ มูลค่า 400 ล้านบาท ให้กับนักธุรกิจชาวไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นหลังที่แพงที่สุดในโครงการ และกำลังรอปิดดีลอีก 1 ราย กับบ้านพร้อมตกแต่ง 260 ล้านบาท
