ส.ค้าปลีกไทย ชง 3 ยาแรงกระตุ้นศก. เพิ่มคนละครึ่งเป็น 300 บาท เดินหน้าอีซี่ อี-รีซีท ลดภาษีสินค้า แท็กรีฟันด์
วันที่ 15 กันายน นายณัฐ วงศ์พานิช ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลใหม่ มีความพร้อมกำหนดแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าอย่างมั่นคง โดยสมาคมเห็นว่ามาตรการที่จะเกิดผลจริงต้องครอบคลุม ตรงเป้า และเห็นผลชัดเจน ไม่เพียงช่วยผู้บริโภค แต่ยังสนับสนุน SMEs เกษตรกร แรงงาน และธุรกิจทุกระดับ เพื่อสร้างงาน เพิ่มกำลังซื้อ และกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระบบ
นายณัฐกล่าวว่า ดังนั้นสมาคมจึงได้เสนอมาตรการเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐบาล ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันทีและคาดว่าจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1.มาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใน 3 เดือนสุดท้ายของปีทันที ด้วยโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเห็นว่ามาตรการคนละครึ่งเวอร์ชันอัปเกรด จะเป็นยาแรงช่วยอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ทั่วถึง และเป็นกลไกสำคัญฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมานาน ทั้งนี้สมาคมขอให้ขยายผลครอบคลุมทุกประเภทร้านค้า เพื่อเพิ่มทางเลือกการจับจ่ายและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อน พร้อมปรับเพิ่มวงเงินจาก 150 บาท เป็น 300 บาทต่อวัน โดยกำหนดวงเงินเดือนละ 1,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน
“ขอให้เดินหน้าโครงการ Easy e-Receipt เฟส 2 ปลายปีนี้ กระตุ้นการจับจ่ายช่วงไฮซีซั่น สำหรับซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ลงทะเบียนในระบบ โดยจำกัดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อคนและมีเวลาโครงการ 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม และปรับเงื่อนไขให้เข้าร่วมสะดวกขึ้น ครอบคลุมหมวดสินค้าทั่วไป สินค้าโอท็อป สินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาดสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 1 แสนล้านบาท เพิ่มรายได้ให้ร้านค้า ส่งเสริมให้ ร้านค้า เข้าสู่ระบบภาษีและระบบดิจิทัลซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม”นายณัฐกล่าว
นายณัฐกล่าวว่า 2.ส่งเสริมไทยเป็นสวรรค์แห่งการช้อปสำหรับนักท่องเที่ยว โดยลดภาษีนำเข้าสินค้าไลฟ์สไตล์ของประเทศไทยจากปัจจุบันสูงถึง 20-30% สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน ขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง มีอัตราภาษี 0% จึงขอให้ภาครัฐลดเหลือ 10-15% เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในการช้อปปิ้ง และขอให้มีมาตรการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแบบทันที (Instant VAT Refund) ทดลอง คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ณ ร้านค้า สำหรับนักท่องเที่ยวที่มียอดซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท เริ่มจากร้านค้าสมาชิกย่านช้อปปิ้งหลักของกรุงเทพฯ และขยายระยะเวลาวีซ่านักท่องเที่ยวรัสเซียจาก 30 วัน เป็น 45-60 วัน เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ภาคท่องเที่ยว
นายณัฐกล่าวว่า 3.กระตุ้นการจ้างงานและเสริมกำลังแรงงาน โดยการจ้างงานรายชั่วโมง ลดปัญหาว่างงาน โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ผู้สูงอายุ และแรงงานนอกระบบ รวมถึงช่วยผู้ประกอบการค้าปลีกบริหารต้นทุนแรงงานได้คล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้สมาคมเชื่อมั่นมาตรการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์ต่อผู้ผลิต SMEs เกษตรกร แรงงาน