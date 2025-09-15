กรมพัฒน์ พบ 1,415 นิติบุคคล ส่อเอี่ยว ‘บัญชีม้า’ ติดป้ายกำกับ ติดตามพฤติกรรมต่อ

กรมพัฒน์ ร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปราบปรามการใช้ ‘บัญชีม้า’ และนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงิน พบ 1,415 นิติบุคคล มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (RTP) เพื่อปราบปรามการใช้ “บัญชีม้า” และนิติบุคคลที่น่าสงสัยในการกระทำผิด ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อหาแนวทางแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ซึ่งรวมถึงรายชื่อบุคคล 94,161 ราย ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน (จากบัญชี HR03) ทางกรมจะทำการตรวจสอบว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารของนิติบุคคลใดบ้าง
จากการตรวจสอบพบว่ามีนิติบุคคล 1,415 ราย ที่มีความเชื่อมโยงน่าสงสัย และได้ถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป
ข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อช่วยในการติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลเหล่านี้ และป้องกันการนำไปใช้เพื่อหลอกลวงประชาชน
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบใหม่ชื่อ “iBas” เพื่อติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียน โดยระบบนี้จะทำหน้าที่เป็น “Digital Footprint”
ในอีกด้านหนึ่ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล โดยมีผู้เข้าใช้บริการตรวจสอบแล้วประมาณ 20,000 ราย
ทั้งนี้ ผลจากการตรวจสอบพบว่า มีนิติบุคคล 41 ราย ที่มีที่อยู่จดทะเบียนไม่ตรงตามจริงหรือเป็นเท็จ ทางกรมได้บันทึกข้อมูลเหล่านี้ไว้และได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ตั้งบริษัทแล้วด้วย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปราบปรามการใช้นิติบุคคลและบัญชีม้าที่ฉ้อโกง