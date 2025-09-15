เปิดประเภท บัญชีม้า 5 สี และ ขั้นตอนการปลดล็อก เมื่อถูก อายัดบัญชี ด้วยตัวเอง
มีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนไม่น้อย ที่ถูกอายัดบัญชี เนื่องจากบัญชีม้าโอนเงินเข้าบัญชี และกว่าจะแก้ไขได้ ก็ได้รับผลกระทบ ที่ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆ ได้
โดย ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงว่า ธนาคารจะระงับยอดเงินที่มีปัญหา ไม่ใช่ทุกบัญชี และทุกธนาคารใช้มาตรฐานเดียวกัน ในการระงับวงเงินต้องสงสัยเพียง 3 วัน ยกเว้น บัญชีที่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้อง กับ บัญชีม้าดำ และ ม้าเทา ที่ระยะเวลาการระงับวงเงินจะยืดออกไป
แล้วบัญชีม้า มีกี่ประเภท
ม้าดำ เป็นบัญชีที่มีการกระทำผิดชัดเจนและมีข้อมูลจาก ปปง.
ม้าเทาเข้ม เป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายร้องเรียน ซึ่งเป็นบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความแล้ว
ม้าเทาอ่อน บัญชีที่มีผู้เสียหายร้องเรียน แต่ผู้เสียหายยังไม่แจ้งความ
ม้าน้ำตาลเข้ม เป็นบัญชีที่ธนาคารสงสัยว่ามีความเสี่ยง แต่ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความเป็นบัญชีที่ธนาคารมั่นใจพอที่จะแจ้งตำรวจ
ม้าน้ำตาลอ่อน เป็นบัญชีที่ธนาคารสงสัย
ทั้งนี้ ม้าดำและม้าเทาเป็นกลุ่มที่ธนาคารแชร์ข้อมูลรายชื่อระหว่างกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 เพื่อไม่ให้สามารถโอนเงินออกและเปิดบัญชีธนาคารใหม่ได้ ซึ่งจากการยกระดับการตรวจจับบัญชีม้าให้เป็นรายบุคคลนี้ ทำให้เมื่อสิ้นปี 2567 ที่ผ่านมา มีบัญชีธนาคารถูกระงับไปแล้วถึง 1.75 ล้านบัญชี ซึ่งเป็นของคน 1.34 แสนรายชื่อ
ขั้นตอนที่ควรทำ เมื่อบัญชีถูกระงับ
1.ตรวจสอบดูว่า เป็นการอายัดทั้งบัญชี หรือ ระงับวงเงินชั่วคราว
2.ติดต่อธนาคาร เพื่อสอบถามว่าบัญชีถูกอายัดด้วยเหตุผลใด หน่วยงานใดเป็นคนอายัด
3.ติดต่อศูนย์ AOC 1441 กด 2 เพื่อดำนินการ และส่งหลักฐาน
4.นำหลักฐานแจ้งพนักงานสอบสวน เพื่อส่งไปธนาคารต่อ
5.รอตรวจสอบ หากไม่เกี่ยวข้องจะปลดล็อกให้
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย