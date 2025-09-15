แบงก์ชาติ เล็งเก็บภาษีซื้อขายทองคำ หวังสกัดแรงหนุนบาทแข็ง เรียกผู้ค้าทองหารือ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) รายงานอ้างที่มาจากสื่อต่างประเทศ “Bloomberg” ระบุว่า ทางการไทยพิจารณาเก็บภาษีซื้อขายทองคำ กดดันบาทแข็งค่ากระทบส่งออก-ท่องเที่ยว
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางจัดเก็บภาษีจากการซื้อขายทองคำในประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และชำระเป็นเงินบาท เพื่อสกัดแรงหนุนค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากสุดรอบ 4 ปี ขณะที่การซื้อขายทองคำด้วยดอลลาร์ หรือตลาดล่วงหน้าอาจได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ มูลค่าส่งออกทองคำไทยเดือน ม.ค.-ก.ค. 2568 พุ่ง 69% ต่อปี (YoY) สู่ 254,000 ล้านบาท หรือราว ราว 8 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะการส่งออกไปกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ จนมีเสียงเรียกร้องให้สอบสวน ขณะที่ราคาทองคำโลกปรับขึ้นเกือบ 40% YTD (ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน)
การแปลงรายได้จากการส่งออกทองคำเป็นเงินบาท ถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อค่าเงินบาท โดยปีนี้เงินบาทแข็งขึ้นกว่า 7% กดดันภาคส่งออกและการท่องเที่ยว
โดย ธปท. นัดผู้ประกอบการค้าทองหารือวันนี้ (15 กันยายน) เรื่องผลกระทบต่อค่าเงินบาทและมาตรการรายงานธุรกรรมเพิ่มเติม โดยอาจออกภาษีในรูปแบบ Special Business Tax แต่ยังไม่กำหนดอัตราและจะตัดสินใจอีกครั้งหลังคณะรัฐมนตรีใหม่เข้ารับตำแหน่ง
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ