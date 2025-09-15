ปลัดดีอี เผย1,300 สาย โทรเข้าศูนย์AOC ผู้บริสุทธิ์ 30 สาย ส่วนใหญ่เป็น บัญชีม้า สวมรอย
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 ก.ย. ที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) หรือAOC 1441 นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี เปิดเผย การเพิกถอนการระงับบัญชีธนาคารชั่วคราวในบัญชีของประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ว่า เมื่อประชาชนโทรเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441 กด 2 หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้อง ก็จะปลดล็อคให้ทันที โดยใช้เวลาไม่เกินครึ่งวันตั้งแต่รับเรื่องจนถึงทำการปลดล็อค
อย่างไรก็ตามจากสถิติในช่วง 2 วันที่ผ่านมาพบว่า สายที่โทรเข้ามาแจ้งให้ปลดล็อครวมประมาณ 1,300 สายนั้น ส่วนใหญ่ไม่ยอมบอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของบัญชีต่างๆ มีเพียง 300 สายเท่านั้นที่บอก แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า มีเพียง 30 สาย หรือ 10% เท่านั้นที่ไม่เกี่ยวข้อง
จึงทำการปลดล็อคการระงับวงเงินในบัญชีให้ได้ ส่วนอีก 270 สาย พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า จึงสันนิฐานว่า พวกมิจฉาชีพอาศัยกระแสที่เกิดขึ้นโทรมาช่วยให้ปลดล็อคบัญชีให้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่และธนาคารจะมีการตรวจสอบข้อมูลก่อน ส่วนในบัญชีที่มีหมายอายัดแล้วจะเข้ากฎหมาย ป.วิอาญา ต้องเป็นตำรวจ และ ปปง. เป็นผู้ดำเนินการ
“ขอยืนยันว่า ทาง ศปอท. ไม่ได้มีหน้าที่อายัดบัญชี เพียงแต่การระงับวงเงินที่ถูกโอนมาจากบัญชีม้าเท่านั้น ส่วนจำนวนเงินอื่นยังสามารถใช้งานได้ และจะระงับได้เพียง 7 วันเท่านั้น ถ้าหากต้องการตรวจสอบต่อ จะเป็นหน้าที่ของตำรวจ การดำเนินการระงับวงเงิน เพื่อไม่ให้วงเงินที่ต้องถูกโอนมา ถูกโอนต่อๆ ไป จนไม่สามารถติดตามเงินคืนผู้เสียหายได้ โดยจะมีการพูดคุยรายละเอียดในการปรับเปลี่ยนการทำงาน ยกระดับการระงับธุรกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบประชาชนบริสุทธิ์ โดยปัจจุบันมีคดีเข้าสู่ระบบวันละกว่า 1,000 เรื่อง มีการแจ้งธนาคารให้ระงับวงเงินเฉพาะส่วนที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย ไม่กระทบต่อยอดเงินทั้งหมดในบัญชี”
นายวิศิษฏ์ กล่าวต่อว่า กรณีประชาชนรวมถึงพ่อค้าแม่ค้า กลัวว่าหากมีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้ามาแล้วจจะทำให้ถูกอายัดนั้นขอยืนยันว่า หากเจ้าหน้าตรวจพบ จะมีการ ระงับวงเงินที่โอนจากบัญชีม้าเท่านั้น เพื่อตรวจสอบ ไม่ได้อายัดบัญชีจนใช้งานไม่ได้ และจะระงับได้ไม่เกิน 7 วันเท่านั้น
หากพบว่าไม่เกี่ยวข้องจะปลดล็อควงเงินให้ทันที จึงขอให้เกิดความเชื่อมั่นว่า จะตรวจสอบเฉพาะมิจฉาชีพเท่านั้น สำหรับผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกระงับการทำธุรกรรม สามารถติดต่อศูนย์ฯ ได้โดยตรง พร้อมแจ้งข้อมูล 4 อย่าง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, เลขที่บัญชี และธนาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปลดล็อกได้ภายในไม่เกินครึ่งวัน
“ จากการตรวจสอบ พบว่าธุรกรรมที่เข้าข่ายบัญชีม้ามักเกี่ยวข้องกับเงินหลักแสนถึงหลักล้าน ไม่ใช่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปที่ใช้วงเงินไม่มาก ส่วนข้อสงสัยว่าระบบเลือกปฏิบัติหรือไม่ ยืนยันว่าทุกบัญชีที่เข้าข่ายจะถูกระงับเท่าเทียมกัน แม้แต่บริษัทขนาดใหญ่ก็อยู่ในข่าย
เพียงแต่วงเงินที่ถูกระงับอาจเล็กน้อยจนไม่รู้สึกถึงผลกระทบ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการหารือ เพื่อพัฒนาระบบกลั่นกรองธุรกรรมให้สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทาง ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนถึงจะดำเนินการ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล ความร่วมมือ และระบบที่เชื่อมโยงจากทุกฝ่าย” นายวิศิษฏ์ กล่าว