บาทแข็งพุ่ง 7% ธปท.ถกสมาคมค้าทอง หาทางออกร่วม หวังสกัดกระทบค่าเงิน

ธปท. ถกสมาคมค้าทอง หาทางออกร่วม หลังบาทแข็งกว่า 7% หวังสกัดผลกระทบต่อค่าเงิน
นางสาวพิมพ์พันธ์ เจริญขวัญ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2568 ถึงปัจจุบัน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 7% ถือเป็นการแข็งค่านำสกุลภูมิภาค จากทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลมากกว่าคาด และราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย ธปท.จึงเชิญสมาคมค้าทองคำ เข้าร่วมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางลดผลกระทบจากการซื้อขายทองคำต่อค่าเงินบาท ซึ่งสมาคมค้าทองคำได้เสนอแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนการซื้อขายทองคำในประเทศไทยให้เป็นเงินสกุลดอลลาร์มากขึ้น
นางสาวพิมพ์พันธ์ กล่าวว่า ธปท.ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านทองในการยกระดับการติดตามการซื้อขายทองคำในสกุลเงินบาท โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักลงทุนที่อาจส่งผลต่อค่าเงิน รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นไปที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย
“ธปท.ได้รับฟังความเห็นและขอให้สมาคมค้าทองคำและผู้ประกอบการร้านทองคำจัดทำข้อเสนอแนวทางช่วยลดผลกระทบต่อค่าเงินเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปให้มีประสิทธิภาพและตรงจุด” นางสาวพิมพ์พันธ์ กล่าว