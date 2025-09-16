ธปท.ออกเกณฑ์ ปลดอายัดบัญชี ติดร่างแหต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง

ธปท.ออกเกณฑ์ปลดอายัดบัญชี ติดร่างแหต้องไม่เกิน4ชั่วโมง ให้แบงก์เช็คข้อมูลวันละ3รอบ ต้องจบในกย.นี้
เมื่อวันที่ 15 กันยายน น.ส.ดารณี แซ่จู ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงิน และคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) หรือ AOC และธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เห็นชอบร่วมกันในการปรับแนวทางการระงับธุรกรรมและการปลดการระงับ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์
โดยในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์ ธปท.ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการ ดังนี้ 1.ลดระยะเวลาการปลดการระงับให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ถึง 72 ชั่วโมง หรือ 7 วัน แล้วแต่กรณี ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับจาก ศปอท. ไม่เกินกว่า 2 ชั่วโมง (วันละ 3 รอบ) เพื่อให้ ศปอท. ประมวลผลไม่เกิน 2 ชั่วโมง และส่งกลับธนาคารพาณิชย์ เพื่อปลดระงับธุรกรรมโดยเร็วที่สุดภายใน 1 วัน หรือไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงต่อรอบ
2.เร่งปรับการแจ้งผู้ถูกระงับธุรกรรมให้มีความชัดเจน ถึงลักษณะการถูกระงับ และสิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบนั้นต้องทำต่อ และเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยธนาคารพาณิชย์จะแจ้งลูกค้าว่า “ระงับธุรกรรมชั่วคราว” และ “วงเงินที่ระงับ” ซึ่งจะส่งผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคาร โดยจะเริ่มภายในเดือนก.ย.นี้ แต่ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละธนาคารด้วย
“การถูกอายัดบัญชีในกรณีกระทำการทุจริตทางการเงินนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีหมายอายัดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้พิสูจน์ความผิดแล้ว โดยการปลดอายัดในกรณีนี้จะมีกระบวนการที่ต่างออกไปจากการถูกระงับธุรกรรมข้างต้น ส่วนการพิจารณาระงับธุรกรรมในเส้นเงินนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปรับกระบวนการ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์โดยเร็ว ขณะที่ยังต้องดูแลเหยื่อให้ยังได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมด้วย ” น.ส.ดารณี กล่าว