พณ. ขึ้นทะเบียน GI “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” อัตลักษณ์ภูมิปัญญากว่า 130 ปี

พณ. ขึ้นทะเบียน GI “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” แป้งแห้วคุณภาพจากผืนนา อัตลักษณ์ภูมิปัญญากว่า 130 ปี
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นางสาวนุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร โดยการส่งเสริมและคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับ แหล่งภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรไทย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศ ขึ้นทะเบียน “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” เป็นสินค้า GI ลำดับที่ 3 ของจังหวัดพิษณุโลก ต่อจากสินค้า กล้วยตากบางกระทุ่มพิษณุโลก และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้
“แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” แป้งคุณภาพที่ผลิตจากหัวแห้วนาซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 130 ปี ด้วยภูมิประเทศราบลุ่มที่เกิดจากการทับถม ของตะกอนลำน้ำ ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์สูง ประกอบกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จึงเหมาะแก่การเพาะปลูกแห้วนาของเกษตรกร ส่งผลให้ผงแป้งที่ผลิตจากหัวแห้วนา มีสีขาวนวล เนื้อเนียนละเอียด แห้งสนิท ไม่จับตัวเป็นก้อน เมื่อผ่านกระบวนการทำให้สุกจะมีลักษณะใสเป็นเงา มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาประกอบอาหารและขนมหวานในงานพิธีสำคัญของชุมชน
อีกทั้งยังสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกแห้วนา แทนการปลูกข้าว เพื่อจำหน่ายในรูปแบบของแป้งแห้วนาในชื่อ “แป้งแห้วนาหนองกุลาพิษณุโลก” ด้วยคุณภาพแป้งที่โดดเด่น อัตลักษณ์ชัดเจน จึงสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองกุลา อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อโทรทัศน์ต่างๆ มากมาย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนช่องทางการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้เกษตรกรในชุมชนอย่างยั่งยืน