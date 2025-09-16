ทองไทยเปิดตลาดพุ่ง 450 บาท นิวไฮตามทองโลก ดันรูปพรรณ 56,150
เมื่อวันที่ 16 กันยายน รายงานข่าวแจ้งว่า ราคาทองเช้านี้ เปิดตลาดมาพุ่งบาททองคำละ 450 บาท ตามทองโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น โดย สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ครั้งที่ 1 เวลา 09.05 น. ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 55,250 บาท ขายออก บาททองคำละ 55,350 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 54,151.52 บาท ขายออก บาททองคำละ 56,150 บาท ขณะที่ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 3,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
เวลา 10.33 น. มีการปรับราคาครั้งที่ 2 ลดลงจากเดิม 50 บาท โดยทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 55,200 บาท ขายออก บาททองคำละ 55,300 บาท ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 54,090.88 บาท ขายออก บาททองคำละ 56,100 บาท ทำให้ Gold Spot อยู่ที่ 3,683 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ขณะที่บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด วิเคราะห์ว่า ทองโลกมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากดัชนีเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในวันเดียวกันสู่ระดับ 97.34 หน่วย จากเดิมที่ระดับ 97.62 หน่วย และยังมีแนวโน้มทยอยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง จากการที่ตลาด CME FedWatch คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจลดดอกเบี้ย 0.25% ในคืนวันพุธนี้