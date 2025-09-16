รบ.ใหม่จ่อลดค่าไฟงวดต้นปีลงอีก 4 สตางต์ เหลือหน่วยละ 3.95 บาท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนในการดูแลประชาชนด้านพลังงานว่า แนวโน้มค่าไฟงวดแรกปี 2569 (มกราคม-เมษายน 2569) น่าจะลดลงได้อีกอย่างน้อย 4 สตางค์ต่อหน่วยจากงวดปัจจุบัน ที่ประชาชนต้องจ่ายอยู่ที่ 3.98 บาทต่อหน่วย เหลือ 3.95 บาทต่อหน่วย เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน โดยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าาการกระทรวงพลังงาน กำลังดูแนวทางอยู่ว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
“ถามว่าค่าไฟปีหน้ายืนยันว่าจะลดได้จริงหรือไม่ ต้องเรียนว่าตอนนี้มีแนวทางที่จะทำได้ โดยแนวทางพลังงานหรือค่าไฟจะมีการกำหนดทุก 4 เดือน ดังนั้น ก่อนถึงสิ้นปีก็จะต้องดูว่ามีภาระงบประมาณที่จะต้องเข้าไปอุดหนุนอยู่เท่าไหร่ และดูว่าในรอบต่อไปจะลดได้อีกเท่าไหร่ ดังนั้น ต้องรอดตัวเลขจากรอบปัจจุบันก่อน โดยขั้นต่ำ 4 สตางค์ต่อหน่วยน่าจะได้เห็นแน่ ซึ่งเป็นแนวทางที่ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้มา” นายสิริพงศ์กล่าว