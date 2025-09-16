ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2568
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 607-623 และรางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 เดือนที่ 9/2568 ออกรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2568
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 618 ช 9421278
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 609 R 8258353
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,330 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
|0774614
|5164404
|3769589
|0444111
|6110264
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 6,660 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
|1504392
|6126144
|0799576
|3900809
|1287872
|3710991
|8491793
|5924137
|8976251
|8197642
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 9,990 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
|3410168
|5618231
|6369591
|3934009
|7808776
|8884243
|0916846
|1484476
|8079194
|9407021
|7767312
|2855707
|4542278
|3108419
|7347752
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 654,017 อันดับ อันดับละ 200 บาท เงิน 130,803,400 บาท
5784
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 607-619 5,694,769 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 620-621 661,293 อันดับ อันดับละ 70 บาท
งวดที่ 622-623 183,366 อันดับ อันดับละ 60 บาท เงิน 512,873, 990 บาท
139
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง งวดที่ 603 5 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท
|1787025
|1931218
|1994987
|2029968
|2086440