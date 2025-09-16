เศรษฐกิจ

ตรวจหวยออมสิน ผลสลากออมสิน พิเศษ 1 ปี งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2568

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ธนาคารออมสิน เผยแพร่ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดที่ 607-623 และรางวัลเพื่อการศึกษา งวดที่ 603 เดือนที่ 9/2568 ออกรางวัลวันที่ 16 กันยายน 2568

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท
งวดที่ 618 ช 9421278

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
งวดที่ 609 R 8258353

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 3,330 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

0774614 5164404 3769589 0444111 6110264

 

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 6,660 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

1504392 6126144 0799576 3900809 1287872
3710991 8491793 5924137 8976251 8197642

 

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 9,990 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

3410168 5618231 6369591 3934009 7808776
8884243 0916846 1484476 8079194 9407021
7767312 2855707 4542278 3108419 7347752

 

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 654,017 อันดับ อันดับละ 200 บาท เงิน 130,803,400 บาท
5784

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 607-619 5,694,769 อันดับ อันดับละ 80 บาท
งวดที่ 620-621 661,293 อันดับ อันดับละ 70 บาท
งวดที่ 622-623 183,366 อันดับ อันดับละ 60 บาท เงิน 512,873, 990 บาท
139

รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง งวดที่ 603 5 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท

1787025 1931218 1994987 2029968 2086440