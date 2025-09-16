ปลัดอุตฯ ติวบุคลากรสอน. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก

ปลัดอุตฯ ติวบุคลากรสอน. จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก
นายใบน้อย สุวรรณชาตรี เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการทำงานและการเสริมสร้างความสันพันธ์ในการทำงานของบุคลากร สอน. โดยมี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สอน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 กันยายน 2568 ณ โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ สอน. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี โดยมี นายจิรวัฒน์ เทอดพิทักษ์พงษ์ ผอ.ศอภ. 3 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน “ถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้บริหารสู่คนรุ่นใหม่ สานต่อภารกิจ สอน.” โดยมี นายประสิทธิ์ วงษาเทียม รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายจารุ คงจันทร์ ผอ.ศอภ. 2 และนายสมหวัง ก้อนกงไกว ผอ.ศอภ. 4 บรรยายและถ่ายทอดให้ความรู้
คณะเจ้าหน้าที่ สอน. ยังร่วมรับฟังบรรยายและการมอบนโยบายการดำเนินงานของ อก. ประจำปี 2569 “MIND เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม บรรยายและมอบนโยบาย จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อน สอน. สู่อนาคต จากภารกิจประจำ สู่การยกระดับอุตสาหกรรมไทยบนเวทีโลก” โดยมี นางสาวศยารัตน์ คงธนโชติเดชา ผอ.กอต. นายธวัช หะหมาน ผอ.กยผ. และนายไพรัตน์ ช่วยบำรุง ผอ.กอช. บรรยายและให้ความรู้ และได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานของบุคลากร สอน. “ก้าวไปด้วยกัน สร้างสายสัมพันธ์ พลังทีม พลังองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริวัชร์ มะโนวัฒนา เป็นวิทยากรให้ความรู้
การจัดอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในทุกระดับ ทั้งในเชิงเนื้อหา เทคนิค วิธีปฏิบัติงาน และมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างบุคลากร อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ
