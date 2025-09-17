ก่อนเข้าเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2-3 เดือน จะเป็นไฮซีซั่นของการค้าการขาย “ของขวัญของชำร่วยและของตกแต่ง”
ด้วยกำลังเข้าไตรมาส 4 ของปีผู้ประกอบการมองสถานการณ์อย่างไร ต้องถาม จิรบูลย์ วิทยสิงห์ เลขาธิการสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย และเป็นนายกสมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน มาหลายสมัย
จากถามไปตอบมา…จับใจความได้ว่า ผลกระทบจากภาษีทรัมป์ยังน้อย สหรัฐยังเป็นตลาดใหญ่ เอเชีย ยุโรป แม้จีนก็ยังซื้อสินค้าไทย ตอกย้ำอีกว่าก็คุณภาพเราดี ของเราสวย “ผมมีความหวังออเดอร์ปีใหม่ 2569 ดีกว่าปี 2568 แน่นอน”
จนเมื่อเอ่ยถึงนโยบาย No Gift Policy เสียงที่เคยสดชื่น …แหบลงทันที “ไม่เอ่ยถึงก็ได้นะ”
แสลงหูใช่มั้ยค่า (อิอิ)