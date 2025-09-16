กพท.เตรียมชง บอร์ด กบร.จ่อขึ้นค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ เป็น 25 บาท
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า กพท.เตรียมเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำกับการบินพลเรือน ต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) นอกจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศแล้ว กพท.ยังมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกำกับการบินพลเรือน 4 กลุ่มด้วยกันประกอบด้วย 1.ค่าธรรมเนียมการทำการบินที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ทำการบินขึ้นลง สนามบินสาธารณะในประเทศ 2.ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ 3.ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้าทางอากาศ 4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมา กพท.ได้จัดเก็บค่าทำเนียมเพียงกลุ่มเดียว คือการจัดเก็บค่าค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ โดยคำนวณจากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาหรือออกไปจากประเทศ หรือ PSC แต่เป็นการจัดเก็บที่ราคาต่ำกว่าต้นทุน ทำให้ กพท.มีรายได้ลดลงทุกปีแม้จะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก กพท.จัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ 15 บาท ในขณะที่ต้นทุนอยู่ที่ 23 บาท จึงทำให้ต้องปรับอัตราค่าธรรมเนียมที่สะท้อนต้นทุน (Cost Recovery )เพิ่มเป็น 25 บาท เบื้องต้น จะปรับขึ้นเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศที่เรียกเก็บจากผู้ดำเนินการเดินอากาศ ก่อนส่วนอีก 3 ประเภท (ค่าทำการบิน, ค่าขนส่งสินค้า, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จะยังไม่เก็บ เนื่องจากยังไม่อยากผลักภาระต้นทุนไปที่สายการบินหรือผู้โดยสารเพิ่ม ขณะเดียวกันแนวทางดังกล่าวจะเป็นการเสนอพร้อมกับการปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charges: PSC) หรือค่าธรรมเนียมสนามบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT) หรือ ทอท และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่ง PSC ของAOT จะถูกปรับเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิม โดยผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ จาก 730 บาท เป็น 830 บาท และผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ จาก 130 บาท เป็น 230 บาท ซึ่งคาดว่าหากบอร์ด กบร. อนุมัติ ก็คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หรือ สิ้นปี 2568 นี้
พลอากาศเอก มนัท กล่าวว่า อย่างไรก็ตามปัจจุบัน ค่า PSC ของไทยต่ำกว่าประเทศอื่นมาก และไม่ได้ปรับขึ้นนานแล้ว อย่างสิงคโปร์เก็บที่ 1,400 บาท สูงกว่าไทยเท่าตัว ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่จะนำมาใช้พัฒนาความสะดวกสบายและความปลอดภัยของสนามบิน จึงต้องปรับขึ้น เพื่อให้สะท้อนต้นทุนจริง ใกล้เคียงกับประเทศอื่น และนำรายได้ไปพัฒนาการให้บริการในสนาม ยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย
“ยิ่งผู้โดยสารเยอะ เงินเราก็จะลดลงเรื่อย ค่าธรรมเนียมที่ กพท.ดำเนินการเอง ค่า PSC กพท.มี 4 เรื่องที่เราจะต้องเก็บ แต่ปัจจุบันเราเก็บค่าธรรมเนียมอยู่เรื่องเดียว ซึ่งเก็บก็ต่ำกว่าต้นทุนที่ดำเนินการอยู่ เงินก็ลดลงไปเรื่อยๆ ในแต่ละปีมีรายได้ราว เฉลี่ย 1,200 ล้านบาท/ปี ซึ่งกพท.เก็บเฉพาะระหว่างประเทศ เข้าและออก การขึ้นค่าธรรมเนียมนี้เราจะเอามาปรับปรุงด้านเทคนิคเรื่องความปลอดภัย ซึ่งก็มีต้นทุน ที่ต้องดำเนินการ เป็นรายได้ที่กพท.ดำเนินการเอง แนวโน้มรายได้ลดลงเรื่อยๆ อย่างน้อยทำให้เพื่อเราอยู่ได้ ค่าแลนดดิ้ง เรายังไม่ได้เก็บ ไม่อยากไปผลักภาระให้กับผู้โดยสาร ทุกประเทศเก็บในประเทศไม่ได้เก็บ เก็บแค่ต่างประเทศ” พลอากาศเอก มนัท กล่าว