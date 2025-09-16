งวดนี้แตก 30 ล้าน ลอตเตอรี่พลัส! ผู้โชคดี ซื้อเลขเด็ดก่อนหวยออกไม่กี่นาที!

30 ล้าน แตกที่ลอตเตอรี่พลัส! ผู้โชคดี ซื้อเลขเด็ดก่อนหวยออกไม่กี่นาที!
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 กันยายน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 16 ก.ย. 2568
โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 074646
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล ออก 740 , 512
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล ออก 308 , 703
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล ออกหมายเลข 58
ภายหลังจากที่ได้ทำการประกาศรางวัลออกไป จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้รีบนำลอตเตอรี่ใบจริงจากตู้เซฟทั้งหมด มาโชว์กลางไลฟ์ โดยใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ 3 นาที เท่านั้น ซึ่งก็มีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ ในส่วนของผู้ถูกรางวัลกับลอตเตอรี่พลัส ทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี
นอกจากนี้ทางลอตเตอรี่พลัสได้เชิญ นายภาณุพรรณ จันทนะวงษ์ หรือ เจแปน มาร่วมประกาศรางวัลให้กับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วย และยังมีมาสคอตจิ๊ดริดหยิบโชค มาเต้นโชว์ความน่ารักสดใส ในการประกาศรางวัลครั้งนี้อีกด้วย
โดยมีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสทั้งหมด 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท เป็นผู้โชคดีจากจังหวัดระยอง 1 ใบ และจาก กรุงเทพมหานคร 4 ใบ
คุณโบว์ ผู้โชคดีจากจังหวัดระยอง ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 6 ล้านบาท ทำงานอยู่ที่บริษัท ซื้อลอตเตอร์รี่ แต่ว่า ผู้จัดการฝากซื้อ ซึ่งไม่ใช่ของตน แต่ตนก็ดีใจแทนผู้จัดการมาก ๆ
คุณคิม ผู้โชคดีจาก กรุงเทพมหานคร ถูกทั้งหมด 24 ล้าน บอกว่า ซื้อเลขนี้ ก่อนหวยออกเพียงแค่แปปเดียวเท่านั้น โดยซื้อในเวลา 13.39 น. วันที่ 16 ก.ยป 68 เป็นเลขที่ตัวเอง กดเอง ตอนแรกตั้งใจจะซื้อเพียงแค่หนึ่งใบแต่เมื่อกดเลขไปแล้วในระบบมันเด้งให้ทั้งหมด 4 ใบ จึงตัดสินใจซื้อทั้งหมด