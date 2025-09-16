ผู้ค้าวัดโพธิ์ โอด นทท.จีนลด ห่วงสินค้าตปท.ด้อยคุณภาพ กระทบภาพลักษณ์ไทย

“อรมน”นำคณะตรวจเยี่ยมเจ้าแฟรนไชส์-ร้านค้า ย่านพาหุรัดถึงวัดโพธิ์ โอดกำลังซื้อ-ศก.หดตัว
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ นำคณะเจ้าหน้าที่กรมฯลงพื้นที่ต่อเนื่องรับฟังความคิดเห็นและสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ กับผู้ประกอบการแฟรนไชส์ และร้านค้าทั่วไป ย่านตลาดพาหุรัดและย่านการค้าวัดโพธิ์ ช่วงเย็นของวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา
นางอรมน กล่าวภายหลังการสำรวจและพูดคุยกับธุรกิจต่างๆ ว่า ปัจจุบันภาครัฐจำเป็นต้องลงรายละเอียดในการปฏิบัติราชการมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกสถานการณ์ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจประเทศตามความเกี่ยวเนื่องระหว่างกัน การเดินเกมส์ให้ทันความท้าทายจะช่วยให้ภาคธุรกิจไทยสามารถรับมือทุกเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอย่างแข็งแกร่ง
ดังนั้น แฟรนไชส์ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า 300,000 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปี โดยข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2568 มีธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise Standard) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 545 ราย แบ่งเป็น 6 ประเภทธุรกิจ คือ อาหาร 248 ราย เครื่องดื่ม 106 ราย การศึกษา 68 ราย บริการ 66 ราย ค้าปลีก 33 ราย และความงาม/สปา 24 ราย
สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ลงพื้นที่พูดคุย คือ บริษัท เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง จำกัด เป็นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่อยู่ในการส่งเสริมสนับสนุน และผ่านการอบรมการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (B2B Franchise) รุ่นที่ 27 ปี 2567 และ กิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2567 จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจปี 2566 เป็นธุรกิจขนาดกลาง ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม โดยร้านเฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่างในตำนานเริ่มต้นจากร้านเล็กๆ ในตลาดพาหุรัด ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนเยาวราช และขยายธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ มี 8 สาขาทั่วประเทศ เป็นที่รู้จักจากเมนูเกาเหลาที่เครื่องแน่น ทั้งหมูชิ้น หมูกรอบ และหมูสับ รวมถึงเมนูอื่นๆ เช่น ก๋วยจั๊บ ต้มเล้ง และยำหมูย่าง เป็นต้น
ทั้งนี้ นายวสันต์ เอื้ออำนวยชัย CEO บริษัท เฮียเล็กเกาเหลาหมูสามอย่าง จำกัด ระบุว่า ผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญความท้าทายด้านเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะกำลังซื้อที่ลดลงอย่างชัดเจน ผู้บริโภคระวังการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น กระแสเงินสดของภาคธุรกิจลดลง ส่งถึงผลประกอบการระยะยาว อีกปัญหาหนึ่ง คือ ต้นทุนการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารที่มีการใช้ของสดจำนวนมากในแต่ละวัน ต้นทุนส่วนใหญ่จึงใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบดังกล่าว เมื่อต้นทุนสูงขึ้นแต่ราคาจำหน่ายหน้าร้านยังคงเท่าเดิม ทำให้กำไรลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการประกอบธุรกิจที่ดีและภาคธุรกิจสามารถอยู่ได้ ต้นทุน กำไร และผลประกอบการควรไปในทิศทางเดียวกัน หรือหากมีความแตกต่างก็ไม่ควรต่างกันมากเกินไป
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ต้องทบทวนกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ปรับลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นลง และใช้ระบบการบริหารต้นทุนที่รอบคอบและรัดกุมมากขึ้น โดยไม่มีการปรับลดจำนวนพนักงาน แต่ใช้ระบบการเกลี่ยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งการแก้ไขปัญหาข้างต้นไม่เป็นการทำร้ายหรือซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจให้แย่ลงไปกว่าเดิม อีกหนึ่งปัญหา คือ เรื่องเดลิเวอรีแพลตฟอร์มที่เป็นดาบสองคมของผู้ประกอบการทำให้ต้องแบกรับภาระมากขึ้น แม้ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ต้องแบ่งรายได้ที่ได้รับกว่า 30% ให้กับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่มากถึงเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้ที่ได้รับ
สิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนโยบายกระตุ้นกำลังซื้อระยะสั้นที่ช่วยให้เงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบทันที เช่น นำโครงการคนละครึ่งมาช่วยเติมเงินลงในระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ การบริหารจัดการเชิงนโยบายที่รวดเร็วเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ส่งเสริมให้บรรยากาศการลงทุนไม่หยุดชะงัก รวมถึง ประสานงานเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มให้ช่วยลดค่าธรรมเนียมลง หรือจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ประกอบการเพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และลดภาระด้านต้นทุนของธุรกิจลง
สำหรับย่านการค้าวัดโพธิ์ พูดคุยกับผู้ประกอบการค้าปลีก (ขายของที่ระลึก) ระบุว่า เศรษฐกิจถดถอยเป็นปัญหาหลักเช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนลดลง แต่ยังดีที่มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทย ผู้ประกอบการค้าปลีกหน้าวัดโพธิ์ส่วนใหญ่จำหน่ายของที่ระลึก ทำให้ทราบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการสินค้าไทยที่มีคุณภาพดีเพื่อนำไปเป็นของฝากของที่ระลึก ซึ่งปัจจุบันมีสินค้าด้อยคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศแอบเข้ามาปะปนกับสินค้าไทย ทำให้บางครั้งเมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าด้อยคุณภาพนั้นไป แล้วคิดว่าเป็นสินค้าไทย ก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยเสียหายตามไปด้วย
สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐเร่งดำเนินการ คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศในภาพรวม การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญที่สุด คือ การปราบปรามสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศให้หมดไป เพื่อป้องกันภาพลักษณ์สินค้าไทยไม่ให้มัวหมองจากการที่สินค้าด้อยคุณภาพแอบมาสวมสิทธิเป็นสินค้าไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์สินค้าไทยในระยะยาว
” กรมฯจะเร่งสรุปปัญหา-อุปสรรค ความต้องการของภาคธุรกิจ พร้อมจัดทำแผนพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร โดยเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำนวัตกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ พัฒนาหลักสูตรการอบรมของกรมฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของภาคธุรกิจ จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ยิ่งเชื่อมั่นว่า SME ไทย เป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ” นางอรมน กล่าว
