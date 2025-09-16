ดีเดย์ 18 ก.ย. อนุทิน ถกหอการค้าไทย รับโจทย์นักลงทุนทั่วโลก แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ถึงคิวนายกฯอนุทิน ถกหอค้าไทย 18 ก.ย. รับโจทย์นักลงทุนทั่วโลก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางไปประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ กับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ
โดยในการประชุมครั้งนี้ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะหยิบประเด็นสถานการณ์และข้อเสนอแนะที่ได้รวบรวมจากหอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย หอการค้าไทยทั่วประเทศ สมาคมการค้า และธุรกิจต่างๆ หลังจากได้ทำแบบสอบถามถึงสมาชิกและสมาคมต่างๆ ที่ต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการและช่วยเหลือ
โดยแยกเป็น นโยบายระยะสั้น (คลิกวิน) ระยะเวลา 4 เดือนแรกที่รัฐบาลเข้าบริหารประเทศ และนโยบายระยะกลางที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบ เพื่อให้เกิดรอยต่อทางปฎิบัติและเศรษฐกิจไม่สดุด เช่น การลงทุนโครงการพื้นฐาน การออกมาตรการการเงินการคลังระยะยาว 6-8 เดือน ปัญหาแรงงานตึงตัว แนวคิดปรับค่าจ้างแรงงาน จะยังเดินหน้าแค่ไหนอย่างไร เป็นต้น
แหล่งข่าวจากหอการค้าภูมิภาคระบุว่า ส่วนใหญ่จะสะท้อนปัญหาปากท้อง กำลังซื้อใช้จ่ายไม่ดี และยังขาดความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองหลัง 4 เดือน ทำให้เกิดความลังเลในการใช้จ่าย ลงทุน และการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งในการประชุมอยากฟังแนวคิดและนโยบายคลิกวินของรัฐบาล
“กำลังเข้าไฮซีซั่นส่งท้ายปี เอกชนอยากรู้ทิศทางว่ารัฐบาลจะออกมาตรการอะไรในการกระตุ้นใช้จ่ายก่อนเข้าปีใหม่ และหลังปีใหม่เป็นอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจได้รับรู้ทิศทางและวางแผนทางธุรกิจได้ชัดเจน ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ทุกเรื่องต้องเคลียร์ให้ชัดว่าประเทศจะขับเคลื่อนไปอย่างไรในระยะรัฐบาลใหม่ และรอยต่อหากมีการยุบสภาและอยู่ในช่วงเลือกตั้งใหม่” แหล่งข่าวกล่าว