เอกนิติ ว่าที่ขุนคลัง นำทีมเศรษฐกิจดินเนอร์ส.อ.ท. ลุยควิกวิน 4+4 กระตุ้นศก.ช่วง 8 เดือน

‘เอกนิติ’ นำทีมเศรษฐกิจ ดินเนอร์ส.อ.ท. เดินหน้าควิกวิน 4+4 กระตุ้นเศรษฐกิจช่วง 8 เดือน
ผู้ข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำของวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ที่สโมสรราชพฤกษ์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้นัดหมายนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หารือรายละเอียดในข้อเสนอ ส.อ.ท.รวม 5 ประเด็น รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนแถลงต่อรัฐสภา พร้อมรับประทานอาหารมื้อค่ำ (ดินเนอร์)
โดย 5 ประเด็นดังกล่าว ส.อ.ท.ได้เสนอต่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไปแล้วในช่วงสายของวันที่ 15 กันยายน ระหว่างการประชุมร่วมกับ ส.อ.ท. ที่สำนักงานใหญ่ ส.อ.ท.
ผู้เข้าร่วมหารือครั้งนี้ ประกอบด้วย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ตัวแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ด้าน ส.อ.ท. ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นายเกรียงไกร และผู้บริหาร ประกอบด้วย นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. นายนาวา จันทนสุรคน รองประธาน ส.อ.ท. และนายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท.
การหารือครั้งนี้ นายเอกนิติต้องการให้เนื้องานมีความต่อเนื่อง หลังจากนายอนุทินได้เดินทางไปประชุมร่วมกับนายเกรียงไกรที่สำนักงาน ส.อ.ท.ในช่วงกลางวัน และต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มระหว่างทีมเศรษฐกิจและ ส.อ.ท. เพื่อนำแนวทางทั้งหมดมารวมในนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภา โดยรัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจเร่งด่วน อาทิ เดินหน้าโครงการคนละครึ่ง โดยมี 5 ข้อเสนอของ ส.อ.ท.เป็นแนวทางประกอบ
โดยข้อเสนอ ส.อ.ท.รวม 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1.ข้อกังวลภาษีสหรัฐและการทุ่มตลาดสินค้าต่างประเทศ 2.การส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี 3.ข้อเสนอด้านพลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ 4.การรับมือผลกระทบจากปัญหาการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ 5.ความกังวลต่อการแข็งค่าของเงินบาท
นอกจากนี้ รัฐบาลจะกำหนดโปรแกรมกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน รูปแบบ “นโยบายบิ๊กควิกวิน” ภายใต้กรอบการทำงาน 4 เดือนช่วงบริหารงานปกติ กับ 4 เดือนระหว่างเป็นรัฐบาลรักษาการ ก่อนเลือกตั้ง ขณะเดียวกันจะเร่งดึงงบประมาณค้างท่อในโครงการต่างๆ เบื้องต้นพบว่ามีหลายหมื่นบ้านมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะระดับภูมิภาค ท้องถิ่น โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเร่งสรุปในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ ทีมเศรษฐกิจและ ส.อ.ท.จะมีการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันนโยบายตามกรอบเวลา 4+4 ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้