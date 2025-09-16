ส.ภัตตาคาร ชงควิกวินอนุทิน เติมเงินคนละครึ่ง ลดแวตเหลือ 5% หั่นค่าน้ำ ค่าไฟ ราคาวัตถุดิบ
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมภัตตาคารไทยได้รวบรวมข้อเสนอครบวงจรของธุรกิจร้านอาหารเสนอรัฐบาลผ่านทีมเศรษฐกิจ ให้พิจารณาเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการคนละครึ่งที่เสนอให้เพิ่มเงินจาก 150 บาทเป็น 200 บาทต่อวัน ที่จะเริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยรัฐควรใช้แพคเกจนโยบายแบบครบวงจร ทั้งลดต้นทุน เพิ่มรายได้ พัฒนาทักษะ และส่งเสริมการตลาดเพื่อช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารและท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็ว และแข็งแรงในระยะยาว ผ่านนโยบาย 6 แกน ได้แก่
1.การเงินและภาษี ด้วยการลดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้านอาหาร ลดเหลือ 5% เป็นการชั่วคราว 12 เดือน สำหรับบริการอาหาร เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์, จัดซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ 1-2% วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อกิจการ ค้ำโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)ในสัดส่วน 70%, ยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาหาร สุขาภิบาล ดนตรีสด และสื่อโฆษณา 50-100% เป็นเวลา 1 ปี, หักภาษีเงินได้บุคคลหรือนิติบุคคล โดยหักค่าใช้จ่ายลงทุนยกระดับครัว ระบบความเย็นพลังงานสะอาด แบบ Super Deduction 2.0 โดยหักเพิ่ม 1.5-2 เท่า
นางฐนิวรรณกล่าวว่า 2.ลดต้นทุนปฏิบัติการ โดยลดอัตราค่าไฟ ค่าน้ำพิเศษ สำหรับกิจการบริการขนาดเล็กและกลางหรือเอสเอ็มอี,ทำตลาดกลางวัตถุดิบอาหาร ร่วม อ.ต.ก.และเอกชน เพื่อตัดตัวกลาง ลดราคาวัตถุดิบ 5-10% 3.ด้านแรงงานทักษะ อุดหนุนค่าจ้างชั่วคราว 1,500-2,000 บาทต่อหัวต่อเดือน สำหรับพนักงานเดิมที่รักษาการจ้างงาน 6-12 เดือน, เพิ่มทักษะด้านภาษา มาตรฐานบริการ Food Safety การตลาดดิจิทัล บริหารต้นทุน โดยร่วมกับอาชีวะ มหาวิทยาลัยและแพลตฟอร์มออนไลน์, เพิ่มช่องทางแรงงานต่างชาติถูกกฎหมายแบบ Fast-Track สำหรับตำแหน่งขาดแคลน ควบคุมมาตรฐานค่าจ้างและสวัสดิการ
4.สนับสนุนด้านการตลาดและการท่องเที่ยว จัดเทศกาลอาหารจังหวัด เส้นทาง Food Tourism เชื่อมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน,จัดแคมเปญ Clean FoodและSafe & Iconic ผลักดันมาตรฐานร้านท้องถิ่นและคอนเทนต์หลายภาษา
5.ด้านดิจิทัลและนวัตกรรม เช่น ทำเมนูหลายภาษา ,ระบบจอง, POS, Inventory, เดลิเวอรี เป็นต้น รวมถึงข้อมูลภาคท่องเที่ยวและอาหาร เช่น ความต้องการ, ซีซั่น, เทศกาล เพื่อให้ธุรกิจเอสเอ็มอีใช้วางแผน,จัดทำกองทุนสตาร์ทอัพโซลูชันลดต้นทุน ลดสูญเสียอาหารและพลังงานสะอาด
6.ด้านกฎหมาย มาตรฐาน และความยั่งยืน เช่น มีวันสต็อปเซอร์วิสใบอนุญาตอาหาร ดนตรี ป้าย สุรา ผ่านดิจิทัล ลดเวลาจากเดือนเป็นวัน, สนับสนุนGreen RestaurantและHotel Program มีเงินอุดหนุน 30–40% สำหรับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ลดพลาสติก, จัดการขยะอาหาร นอกจากนึ้ต้องมีการปรับปรุงผังเมือง กฎสถานที่ ส่งเสริมโซนอาหารกลางคืนที่ปลอดภัย มีมาตรฐานเสียงและสุขอนามัย