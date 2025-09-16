เปิดพิกัด 8 สาขา MK เสิร์ฟบุฟเฟต์พรีเมียม เมนูเยอะ เป็ดย่างไม่อั้น เริ่ม 499-899 บาท
MK เดินเกมรุกหนักตลาดบุฟเฟต์ วางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าทุกกลุ่ม พร้อมต่อยอด สร้าง MK Premium Buffet บุฟเฟต์สุกี้พรีเมียม
เมนูครบ มาพร้อมเป็ดย่าง หมูแดง หมูกรอบ ติ่มซำ เครื่องดื่ม ของหวาน พร้อมเมนูสุกี้และเมนูซิกเนเจอร์ของ MK กว่า 130 เมนู ในราคาเข้าถึงง่าย เริ่มต้น 499 บาท ไม่มีบวกเพิ่ม ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มใหม่ที่มองหาความคุ้มค่า
ประกาศปรับรูปแบบบุฟเฟต์ใหม่รวม 8 สาขาทันทีแบบไม่ต้องรอ
“ทานตะวัน ธีระโกเมน” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า MK ได้มีการศึกษาตลาดบุฟเฟต์แบบต่อเนื่อง และวางแผนการเข้าตลาดบุฟเฟต์อย่างจริงจัง ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ตั้งแต่ MK คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ไปจนถึง MK Premium Buffet ในราคา 499, 699, 899 บาท
สิ่งที่ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญคือประสบการณ์การรับประทานที่ต้องครบ ทั้งความคุ้มค่า ความหลากหลาย และคุณภาพ โดยเราใช้ข้อมูลที่สำรวจจากลูกค้ามาปรับเป็นโครงสร้าง Premium Buffet เป็นทางเลือกให้ลูกค้าถึง 3 เทียร์ ตอบโจทย์ทุกความชอบ มีเมนูที่ได้กว่า 130 เมนู
ยังถือเป็นครั้งแรกที่เสิร์ฟ ‘เป็ดย่าง MK’ แบบไม่อั้น รวมทั้ง ติ่มซำ ที่หลากหลายขึ้น พร้อมคัดสรรแต่เมนูเด็ดทั้ง เนื้อวากิวออสเตรเลีย ส่วนสะโพก, เนื้อวากิวญี่ปุ่นส่วนสันคอ, เนื้อวากิวออสเตรเลียชัคเทนเดอร์, หมูคุโรบูตะพรีเมียม, หมูอิโมะบูตะ, กุ้งลายเสือ, หอยเชลล์ญี่ปุ่น, กุ้งแม่น้ำ, ปลากะพง, ปลาแซลมอน, ลูกชิ้นปั้นสดหมู/ปู/กุ้ง, ข้าวหน้าและบะหมี่หยกเป็ดย่าง, หมูแดง, หมูกรอบ
ยังมีบาร์ของทานเล่น เครื่องดื่ม ขนม และไอศกรีม นอกจากนี้ยังสามารถสั่งได้ถึง 4 ซุป ทั้งซุปต้นตำรับ, ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น, ซุปหม่าล่า และซุปต้มยำมันกุ้ง และมีบาร์น้ำจิ้มด้วย
สำหรับทั้ง 3 ราคาMK Lover 499 บาท มีทั้ง ติ่มซำ บะหมี่หมูแดงและหมูกรอบ กุ้งสด เนื้อนำเข้า และเมนูซิกเนเจอร์
Premium Buffet 699 บาท มีบะหมี่หยกเป็ดย่าง ข้าวหน้าเป็ดย่างเอ็มเค เมนูสุกี้ พร้อมเสิร์ฟ เนื้อวากิวออสเตรเลีย หมูคุโรบูตะพรีเมียม พร้อมพาเหรดซีฟู้ด และชีสไม่อั้น ทั้งกุ้งแม่น้ำนำเข้า เนื้อนำเข้าห่อชีส ติ่มซำทอดสุดฮิต
และUltimate Buffet 899 บาท ที่อัพเลเวลด้วยเป็ดย่าง MK จานเดี่ยวที่สั่งได้ไม่อั้น และยังมีหมูแดง หมูกรอบ เนื้อวากิวญี่ปุ่น ซีฟู้ดนำเข้าคุณภาพ และติ่มซำพรีเมียม พร้อมเมนู อื่น ๆ
ซึ่งราคารวมค่าเครื่องดื่มและขนมหวานแล้ว ไม่มีบวกเพิ่มและไม่มีลดเกรด รวมทั้งเพิ่มเวลาทานเป็น 90 นาที
สำหรับ MK Premium Buffet มี 8 สาขา ได้แก่ สาขา เมเจอร์รัชโยธิน, เซ็นทรัล เวสต์เกต, เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์, เอสพลานาด รัชดา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, ซีคอน บางแค และ ศาลาแดง
โดยแต่ละสาขาจะทยอยเปิด ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
สำหรับเวลาเปิด-ปิด แต่ละสาขา ไม่เหมือนกัน
-เมเจอร์รัชโยธิน
เปิด-ปิด 10:30-24.00 น. ทุกวัน
-ฟิวเจอร์รังสิต
เปิด -ปิด
จ.-พฤ. 10:30-21:30 น.
ศ. 10:30-22:00 น.
ส.-อา,นักขัต 10:00-22:00 น.
-เอสพลานาด รัชดา
เปิด-ปิด 10:00-22:00 น.ทุกวัน
-ศาลาแดง
เปิด-ปิด 11:00-22:00 น.ทุกวัน
-เอสพลานาด รัตนาธิเบศร์
เปิด-ปิด 11:00-21:00 น.ทุกวัน
-ซีคอน บางแค
เปิด-ปิด
จ.-ศ. 10:30-21:30 น.
ส.-อา,นักขัต 10:00-21:30 น.
-เซ็นทรัลเวสต์เกต
เปิด-ปิด 10:00-22:00 น.ทุกวัน
-ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เปิด-ปิด
จ.-ศ. 10:30-21:30 น.
ส.-อา,นักขัต 10:00-21:30 น.